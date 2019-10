El periodista dio su versión sobre sus dichos, y pidió disculpas Fuente: Archivo

Guillermo Andino fue entrevistado por Sebastián Wainraich en radio Metro 95.1 y sus declaraciones rápidamente despertaron polémica. El periodista contó que había adelantado dos días el parto de su esposa, Carolina Prat. El repudio surgió cuando Andino contó los motivos por los que propuso cambiar la fecha.

"Mi hija tenía que nacer el 6 de noviembre, pero yo arreglé con el obstetra para adelantar el parto al 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo: 'por mí mejor'. Finalmente Sofi nació el 4", dijo Andino en la entrevista radial. A su vez, agregó que se lo contó ocho años después a su mujer, causando repudio por sus dichos.

Como el periodista es fanático de Racing, quería que su hija naciera el 4 de noviembre para que coincidiera con el aniversario del histórico gol que hizo el "Chango" Cardenas en 1967. Este hecho generó aún más críticas y lo convirtió en tendencia en Twitter, con una ola de comentarios negativos sobre su confesión.

Malena Pichot fue una de las primeras en comentar el tema: "Básicamente contó que engañó a su mujer para llevarla a la clínica y que le hicieran un goteo, que induce al parto. Las contracciones de la inducción duelen mucho más que las naturales. Su esposa estuvo con esos dolores diez horas", escribió.

Paula Chaves también replicó un tuit sobre las polémicas declaraciones, y comentó alarmada: "¡Esto pasa mucho! Y no solo por un marido que quiere ver fútbol, sino por un médico que se tiene que ir de vacaciones. Ahí es cuando hablamos de cesáreas innecesarias. Infórmense, que no nos hagan creer que pariendo siempre estamos en peligro", junto a emojis de llanto.

La palabra de Andino

Tras el revuelo, el conductor habló con LA NACION para dar su versión de la situación: "Me acabo de enterar de todo esto porque estaba grabando un programa y no tuve acceso al celular. Por supuesto que no se trata de violencia obstétrica como están diciendo, yo jamás pondría en riesgo la vida de mi mujer por un capricho futbolero. Lo dije en chiste, quise hacer un comentario con humor, pero veo que fue tomado de otra manera y pido disculpas".

A su vez, el periodista le aseguró a este medio que la decisión de modificar la fecha de parto fue consensuada: "Todo lo hablamos con Caro antes, y la verdadera razón es que ella estaba con un tema de presión arterial, y no se podía esperar mucho más para el nacimiento".

Andino continuó explicando: "Esto fue hace muchísimo [su hija Sofía hoy tiene 17 años], yo quise hacer una broma en clave futbolera, en un programa que se presta para eso, porque suele haber mucho humor. Al adelantar el parto, justo coincidió con la fecha en que se conmemora en Racing el gol más famoso del Chango Cárdenas, pero no fue por una decisión mía y del obstetra, todo fue charlado con mi mujer".

@AndinoOk, una cuenta que imita al periodista en clave de parodia

El periodista no tiene redes sociales. Sin embargo, el usuario "@AndinoOk" acumula 27 mil seguidores, y suele responder en primera persona -como si fuese Andino- haciendo una parodia constante. Pichot arrobó a esta cuenta pidiéndole respuestas por las polémicas declaraciones. Cabe aclarar que la comediante sabe que no se trata del conductor.

De esta manera, el falso Andino le respondió con una serie de tuits hilarantes a Pichot, y algunos usuarios pensaron que se trataba del verdadero, y lo repudiaron aún más por su falta de respeto al tratar el tema. Otros captaron rápidamente que era imposible que esas respuestas fueran del periodista y conductor.

Guillermo Andino le dijo a LA NACION que se lamenta por lo ocurrido: "Cambiamos la fecha por un tema médico, no por un capricho mío como fanático de Racing, y vuelvo a pedir perdón a todas las personas que se hayan sentido afectadas".