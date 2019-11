A pesar de la tregua, la modelo volvió a disparar duro contra su ex Crédito: Instagram

Mientras que Nicole Neumann y Fabián Cubero están intentando poner un manto de piedad en su turbulenta relación después de su separación, pareciera que la paz entre ellos no puede durar mucho. En los últimos días, un nuevo cruce sucedió entre la expareja cuando el futbolista se enteró (por una de sus hijas) que en el viaje que la modelo hizo a Punta del Este para festejar su cumpleaños, dejó solas a Indiana, Allegra y Sienna en la habitación del hotel mientras se fue a bailar con sus amigas.

"Tengo tres hijas que las crié prácticamente sola. Cualquier mujer de jugador sabrá que son 40 días de pretemporada por año, no hay fines de semana, ni feriados, no hay nada. Mis hijas están bárbaras. Creo que soy una gran mamá y hago el mejor trabajo que puedo", expresó a Involucrados desde un móvil.

En cuanto a los dichos de Cubero, opinó: "Cada uno puede salir a decir lo que tenga ganas. Yo estoy muy tranquila con la mamá que soy. Creo que mis hijas también, de hecho se les nota. Son chiquitas sanas, amorosas, felices y es lo único que me importa".

Tras aclarar que no tiene más ganas de entrar en polémicas con su ex, aseguró que están tratando de llevarse lo mejor posible: "No voy a hablar más, no tengo ganas de entrar en el juego mediático, en el juego de la pelea. Cada uno puede decir lo que quiera, yo cuento mi verdad. Es una cuestión de cada uno, no tengo ganas de ensuciar a nadie, ni entrar en conflicto con nadie y menos con el papá de mis hijas por una cuestión de respeto".

Luego de evadir una y otra vez la pregunta de la cronista de América sobre si las declaraciones de Cubero eran verdad, la panelista de Nosotros a la mañana decidió responder a su modo: "Yo nunca dejé el hotel sin mis hijas. Como me voy a ir de un hotel dejando a mis hijas ahí adentro. El Conrad es como nuestra casa, a mis a hijas les copa ir y tuvimos un gran fin de semana", señaló aunque nunca contestó si sus hijas quedaron o no solas en la habitación, ya que la disco a la que fueron queda dentro del hotel.

"Fui sola con cuatro de mis mejores amigas que son todas como tías para ellas. Fue el mejor viaje del mundo. Lo importante es que pude pasar mi cumple con mis hijas y mis mejores amigas en un lugar que me encanta y que es mi lugar en el mundo", explicó intentando darle un cierre al tema.

Sobre el casamiento de Pampita

Por último, la modelo se refirió al casamiento de Pampita Ardohain y, para demostrar que no hay rivalidad entre ellas, le deseo mucha felicidad: "Le deseo toda la felicidad del mundo y que tenga una gran fiesta". En cuanto a su opinión de que era demasiado rápido para casarse, aclaró: "No hay nada que esté bien o mal, ni mejor ni peor. Cada uno se maneja con sus tiempos y sus propias experiencias de vida. Yo te puedo hablar por mí, qué le pasa al resto es un tema del resto", repitió una vez más.