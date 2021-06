Tras la crítica de Mar Tarrés, una dura respuesta: “Que no se meta con los laburantes”

Hace unos días empezó la gala de imitaciones en “La Academia”, el nuevo reality de ShowMatch. En la gala del lunes, Mar Tarrés imitó a Thalía y, si bien su performance conformó al jurado, la influencer se quejó del vestuario que le pusieron y señaló que, a diferencia de otros participantes, a ella no le dieron ni máscara ni peluca.

“No tenía máscara de Thalía. Me hicieron cara de mala, me pusieron una nariz que no era la de Thalía. A mí me sacaron el molde para la máscara pero después cuando llegó el momento no me pusieron nada”, comentó indignada este martes en Los ángeles de la mañana. Y tras compararse con el resto de los looks de sus compañeros, la mediática agregó: “Ricky Martin (Mario Guerci) tuvo una producción impresionante, Joaquín Sabina (Ulises Bueno), Elton John (Débora Plager); Rosalía (Jujuy Jiménez) también, pero yo no tenía ni peluca ni máscara. Cuando llegué solamente me pintaron la cara, me cambiaron de lugar las cejas y me hicieron cara de mala. Yo decía: ‘no soy Thalía’”.

Mar también estuvo desconforme con el vestuario. “El vestuario necesitábamos tenerlo el fin de semana para hacer la prueba de piso. Yo tenía que salir con un short en color plateado y no me lo llegaron a hacer para el ensayo general. Entonces, mi coach no me dejó bailar con el short porque vos tenés que saber si podés bailar con eso”, reveló.

Inmediatamente, Lana Ferrando (jefa de vestuario de La Flia) se comunicó con LAM y explicó el motivo por el cual finalmente la participante actuó con calzas negras: “El domingo, después del ensayo, me avisaron que iba con calzas y por eso no cortamos el short. Que no se meta con los laburantes”, lanzó furiosa a través de un mensaje de WhatsApp.

Tras escuchar sus dichos, y lejos de querer ponerse a la gente de vestuario en contra, Tarrés volvió a aclarar la situación. “Lo que pasa es que el short tenía que ir para la prueba de piso. Si no probás el vestuario en la prueba de piso mi coach no me deja bailar. Hay que ver cómo te sienta, más que nada en mi caso que soy gordita, tengo 140 de gomas, el short se te puede subir y es incómodo. Recién el lunes me iban a hacer el short entonces decidí salir con las calzas. Entiendo que no hay tiempo, no me ofendo para nada por eso lo resolví. Yo no dije nada, sí me quejé que no me quisieron dar nada de Thalía, ni siquiera me quisieron dar una peluca negra, eso lo asumo”, explicó.

Una infancia difícil

A raíz de sus dichos en una reciente entrevista, Mar volvió a hablar de la vergüenza que hasta hace un tiempo le daba comer delante de otros. “No solo me pasaba en el recreo, de adolescente me seguía pasando esto de que me daba vergüenza comer cosas calóricas delante de la gente porque sentía como que me estaban prejuzgando siempre”, confesó.

Luego explicó de donde viene este conflicto con su cuerpo. “En mi casa mi papá siempre pesó 350 kilos, entonces de chica siempre me cuidaron y obsesionaron con la dieta. Yo tenía 5 años y ya tomaba leche descremada, no consumía azúcar (solo edulcorante), jamás ibas a encontrar un postrecito de esos que comen los chicos”, indicó.

“Siempre dije que fui una gorda que se escondía para comer. En los cumpleaños siempre tenía vergüenza y me desesperaba pero trataba de no hacerlo en público para que no digan: ‘mirá cómo come la gorda’. El clic lo vengo haciendo hace muchísimo. A los 18, murió mi papá y empecé a amigarme con mi cuerpo de a poco. La obesidad es la única enfermedad que es discriminada, burlada. Hacer canjes de comida era algo que no hacía por lo que podían llegar a decir, por ejemplo. Son muy crueles los comentarios con respecto a mi aspecto físico pero, bueno, ya estoy acostumbrada”, concluyó.

LA NACION