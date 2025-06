Qué se sabe del estado de salud de Mar Tarrés en Miami

Mariana “Mar” Tarrés y su novio Pablo Giménez fueron hospitalizados de urgencia durante el fin de semana luego de presentar un cuadro de influenza. Después del comunicado que publicó la influencer en su cuenta de Instagram y lo que anunció Ángel de Brito mediante la pantalla de LAM (América TV), ella volvió a dirigirse a sus seguidores y reveló cómo avanza su situación.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Mar Tarrés

La influencer y su novio contrajeron influenza. Sin embargo, el cuadro de él fue más grave y tuvo que ser internado de urgencia en el sanatorio Mount Sinaí de Miami. Por ese motivo, ella también fue aislada para evitar una propagación de contagios y controlar su propia salud. El lunes, Tarrés posteó una foto junto a su pareja y explicó que Giménez atravesaba un cuadro complejo, por lo que pidió a sus fans que “recen” por ellos.

El posteo de Mar Tarrés sobre su situación de salud (Fuente: Instagram/@martarresok_)

En un reciente video que subió este lunes, Tarrés se mostró con su novio en la sala del sanatorio. De esa manera reveló cómo continúa su estado de salud.

Mar Tarrés reveló su estado de salud y aseguró que su novio casi "no la cuenta" (Fuente: Instagram/@martarresok_)

“Ni el filtro me ayuda con esta cara de influenza. Pero acá el señor está mejorando. Puse un filtro porque estamos demacrados mal. Acá estamos evolucionando, cuídense porque hay mucha influenza. A nosotros nos agarró acá en Miami, pero no sabemos si la trajimos desde Argentina o nos la agarramos acá. Cuídense porque sé que en Argentina hay un montón. No es joda, es difícil pasarla, así como el Covid-19. No la minimicen”, expresó y luego aclaró: “El que está internado es él, yo estoy aislada con él por la influenza. El internado es él, yo todavía no, gracias a Dios”.

Y luego agregó: “A los primeros síntomas consulten al médico, porque Pablo se desmayó porque oxigenaba muy bajo. Casi que no la cuenta”.

Qué le pasó al novio de Mar Tarrés en Miami

Fue Ángel de Brito desde el sillón de LAM que contó: “Su marido está peor, está internado en el Mount Sinaí. Parece que tiene complicaciones en los dos pulmones. Intentamos hablar con ellos, pero no pudimos”.

Ángel De Brito explicó cómo es la situación de salud de Mar Tarrés y su novio

“Anoche su marido se desmayó en el baño y lo llevaron de urgencia a este sanatorio. En el primer sanatorio los largaron casi sin asistencia, volvió a su casa y ahí es donde se desmayó y por eso lo llevaron a un segundo, donde quedaron internados”, concluyó el periodista de espectáculos.

Qué hacía Mar Tarrés en Miami

La influencer y su novio arribaron a la famosa ciudad de Florida la semana pasada, con el fin de comprar ropa para su emprendimiento comercial. Además, se regalaron unos días de relax por las playas del destino turístico; sin embargo, todo eso cambió cuando contrajeron influenza.