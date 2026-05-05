Benjamín Vicuña sorprendió al revelar el verdadero motivo por el que nunca se casó: “Es mejor”

La vida sentimental de Benjamín Vicuña siempre da que hablar. Si bien hoy está felizmente en pareja con Anita Espasandin, sus relaciones anteriores con Carolina “Pampita” Ardohain —madre de sus hijos Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio— y con María Eugenia “la China” Suárez —con quien tuvo a Magnolia y Amancio— siempre son un tema recurrente. Sin embargo, a pesar de que ambos vínculos fueron extensos y decidieron multiplicar el amor con la llegada de los hijos, el actor nunca pasó por el altar y lo cierto es que, según él mismo reveló, fue una decisión consciente y con un motivo detrás.

Vicuña estuvo como invitado en Otro día perdido (eltrece) y Mario Pergolini le comentó que lo vio en La noche de Mirtha (eltrece). El actor estuvo en la mesa el 12 de octubre de 2024 y la conductora le preguntó sin vueltas cuántas veces se había casado. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé, nunca formalicé”, reveló, y desminitó así los rumores de que se habría casado con Suárez.

Vicuña y Ardohain fueron pareja durante 10 años y tuvieron cuatro hijos juntos Archivo

A partir de esto, Pergolini tuvo una idea: “¡Casate con [Esteban] Lamothe!”. Cabe mencionar que actualmente los actores están con los ensayos de Secreto en la montaña, una adaptación teatral dirigida por Javier Daulte de la aclamada película de 2005 protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal y basada en el cuento de Annie Proulx. “Mirá si todo esto termina con que vos sos gay. Imaginate, es besarlo cada tanto y después ver fútbol, ir a comer, jugar a la pelota, tatuarte y hacer teatro. Tu vida termina con Lamothe, acordate”, siguió el conductor.

A Vicuña no le molestó para nada la idea. “Sería buenísimo”, dijo entre risas. “Sería hermoso. Me dejaría coleccionar hipopótamos. No me haría problema”, agregó divertido. Acto seguido, retomó el tema inicial y sostuvo: “Le quiero mandar un besito a Mirtha, que sé que estuvo complicada de salud. Es rápida, pero salí bien y con la verdad. Nunca me casé”.

En más de una oportunidad surgieron rumores de que Suárez y Vicuña se habrían casado, pero el actor aseguró que nunca dio ese paso

A partir de esto, el conductor le preguntó si creía que alguna vez iba a dar el sí y, en broma, Vicuña le respondió que iba a depender de cómo le fuera en el teatro. No obstante, luego se puso serio y explicó que “por diferentes razones”, sobre las cuales no decidió profundizar, optó por nunca casarse. Aunque admitió que se le cruzaron “locuras” por la cabeza, reveló el verdadero motivo por el que nunca dio ese paso.

“Algunos creemos que es mufa”, lanzó, y Mario Pergolini se apuró en remarcarle que él está casado hace 36 años. “Utilicé mal la palabra, más que mufa... ¿Viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan? Es mejor no cambiar nada, si viene todo bien, impecable... ¿Para qué? Hay personas que sí, y otros que no”, explicó Vicuña.

Asimismo, se encargó de remarcar que con su novia están muy bien. “Gracias a Dios estoy muy feliz con Anita. Es una mujer increíble, buena madre, buena compañera y una gran profesional, así que estamos felices”, sostuvo al comienzo de la entrevista.

Anita Espasandin le preguntó a Benjamín Vicuña si se casaban y él le respondió que ya tenían el vestido (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Cabe mencionar que hace unos días la pareja tuvo un pícaro intercambio de mensajes en las redes sociales, justamente sobre el casamiento y un vestido blanco. Fueron juntos a la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, en la que él ganó como actor con mejor estilo en ficción por Corazón delator y ella comentó en Instagram: “Felicitaciones, Benji. ¿Puede ser que cada día estés más lindo? ¿Nos casamos?”. La respuesta de él sorprendió: ”¡Jaja! ¡Ya tenemos el vestido!“. Si bien parecería haber sido una broma interna, puesto que además Espasandin usó un vestido blanco, varios empezaron a especular en si en algún momento les gustaría dar ese paso.