30 de septiembre de 2020

Fue en el marco de su nuevo emprendimiento, FDEFLOR, que Florencia Peña invitó a Natalia Oreiro a participar de un vivo de Instagram. Y de pronto, todas las miradas estuvieron atentas a esa charla, sobre todo después de que durante años estuvo sobrevolando la idea de que no había buena onda entre ellas.

En la entrega de los Martín Fierro 2007, muchos especularon con que los silbidos que había recibido la uruguaya al recibir su premio a mejor actriz protagónica de comedia venían de la mesa que ocupaba la protagonista de Casados con hijos. También se dijo que, al bajar del escenario, Oreiro rompió en llanto por el desplante. Y si bien ambas siempre se encargaron de desmentir el rumor, 13 años después quedó completamente demostrado que si alguna vez hubo un roce, quedó definitivamente sepultado en el pasado.

"Soy de las que creen que las crisis son oportunidades. Sentí que esta pandemia, donde dejé de trabajar y perdí a mi papá, era el momento de hacer lo que siempre quise. Yo siempre fui muy productora de mis cosas, así que creamos esta plataforma y me encontré con mucha gente hermosa que ha creído en esto. Una de las cosas que hice fue asociarme con Las Oreiro,y por eso mi invitada. Las dos tenemos muchas cosas en común: nos casamos con músicos, empezamos de chicas en el medio, entendemos que siempre hay que reinventarse", expresó la creadora de FDEFLOR a modo de presentación.

Enseguida, su discurso se interrumpió con la repentina aparición de la cantante. Con un fondo lleno de flores, preparado para la ocasión, la nueva estrellas de las redes sociales le reclamó: "¿Cómo que no te largás como cantante? El video es una bomba, está buenísimo".

Tras aclarar que solo canta en sus musicales, Florencia aprovechó el momento para hablar de las críticas que recibió tras el lanzamiento del videoclip. "Muchos creen que canto como Moni Argento. Cuando salió el video me criticaron, no se entendió el chiste. Pero bueno, como siempre digo, no me cierro a nada porque estar buscando todo el tiempo y en movimiento es interesante", reflexionó sin cerrar la puerta a una futura carrera musical.

A pesar de que ambas tienen una larga trayectoria en el medio, nunca trabajaron juntas. Mientras se sorprendían por este hecho y confesaban cuánto se admiraban mutuamente, Oreiro hizo una confesión inesperada: "Fuiste la primera estrella que conocí en Argentina. Cuando estabas en Son de diez, yo vine para hacer un casting para Montaña Rusa... Obvio no quede, pero mientras esperaba para entrar apareciste. Hasta me acuerdo lo que tenías puesto: un top con cierre y una mini de cuero. Debés haber notado mi cara de baba. Te admiraba, y ese fue mi primer contacto con una estrella", recordó, entre risas.

Siguiendo con este plan de confesiones, la protagonista de Muñeca brava también rememoró otro encuentro con la actriz, donde ya le había confesado sus ganas de lanzar este proyecto. "Una vez coincidimos en la fiesta de una revista muy conocida y me contaste que querías hacer una marca con FDEFLOR. Fue hace como 10 años", lanzó sorprendiendo a Peña con esta anécdota que ni ella recordaba.

Feliz por que finalmente su colega haya logrado su objetivo, la mujer de Ricardo Mollo aseguró que para ella es un placer que Las Oreiro la acompañe en este nuevo desafío. "Hace dos años que no estoy en la marca. Es un proyecto que amo mucho, pero al estar tanto de viaje y con muchas grabaciones es difícil ponerle la atención y energía que merece. Cuando mi hermana me contó de esto me alegré mucho porque me encantás. Me parecés una mujer auténtica, que te reinventás constantemente, que te gusta compartir tu universo. Nos has ayudado a muchas mujeres en distintas situaciones y siempre tuve empatía con vos en cómo te reponés ante situaciones difíciles. Así que es un honor poder acompañarte", reveló ante unos tres mil seguidores que disfrutaban con atención la charla.

"A mí me pasa lo mismo con vos, ojalá algún día trabajemos juntas. Sos muy creadora de tus cosas, le ponés la cabeza, el arte. Nosotras venimos de una generación donde nos costaba todo mucho (...). Lo que más me gusta de esto es que lo que vendemos no existe, lo hicimos nosotras. Soy como una especie de supermercado, tenemos deco, sillones, jeans, ropa urbana, rapera, unas botas texanas divinas, la idea es ir sumando todas esas cosas que me gustan. Soy muy laburadora, me gusta estar creando todo el tiempo", comentó la nueva empresaria.

Tras compartirle su propia experiencia en el rubro textil, Oreiro recordó sus inicios con su marca. "Cuando arrancamos con Adriana [su hermana] elegíamos las telas, los botones, pero es prueba y error todo el tiempo. Eso sí, nos unió mucho como hermanas. Lo más lindo era la parte creativa, diseñar los vestidos que uno imagina o que usaba mi mamá en su época. Y cuando las actrices empezaron a usar nuestra ropa fue muy emocionante. Cuando eso te pase, te va a re emocionar", le advirtió.

"Yo mil veces usé tus cosas; siempre me gustaron porque eran para mujeres más curvilíneas. Hay todo un universo creativo en la cabeza que está bueno mostrarlo", aclaró Peña, quien anticipándose a lo que será su nuevo programa en Telefe tomó su rol de entrevistadora. "¿Te gustaría hacer un musical?", preguntó haciendo hincapié en sus habituales trabajos en cine y TV. "Le tengo miedo al teatro porque le tengo mucho respeto. Hice una solo vez cuando era más chica y no tuve una muy buena experiencia con quien nos dirigió. Era una persona muy poco amorosa y me sentí un poco abandonada pero creo que es una excusa. Si pudiera elegir, me encantaría hacer Mary Poppins", respondió.

Mientras que Peña aseguró que ella tendría que hacer más cine y Oreiro más teatro, la cantante destacó la importancia de hacer lo que a uno le guste, a pesar de la edad. "No hay que perder la chispa interior, el resto es un envase. Hay gente que cuando te acercás enciende, y vos sos una de esas", concluyó la protagonista de Gilda, no me arrepiento de este amor antes de abandonar el vivo.

