Florencia Peña lanzó un nuevo proyecto y lo hizo con todo: además de verla cantar por primera vez, la actriz dio un curioso cierre a su videoclip debut

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 17:55

Florencia Peña lanzó un nuevo proyecto y lo hizo con todo. "F de Flor", la plataforma virtual que la actriz acaba de lanzar para promocionar y comercializar productos y servicios vio la luz acompañada de un original video. En la pieza audiovisual se la ve cantando y bailando trap, con un cierre totalmente inesperado.

"F de Flor no es una marca, es una actitud", definió Peña en su cuenta de Instagram, para mostrar el proyecto que acaba de lanzar. "Es una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo", continuó.

Flor Peña presentó su plataforma comercial F de Flor con un video en el que interpreta un trap 06:22

Video

En línea con distintas iniciativas y acciones que mostró durante la cuarentena, muy cerca de las marcas, la actriz ahora le dio un nuevo marco a su trabajo. Y lo hizo con un video que no pasó desapercibido, en el que no solo se la escucha cantar por primera vez, sino que además canta una canción propia.

Al ritmo de un trap, Peña canta sobre sí misma: "Mi criterio es ser quién soy aunque haya contradicción, no me pongas estandarte yo me reinvento en cualquier parte". Después, en el estribillo, repite sobre sí misma: "Qué actitud, qué mujer". En el video, se la ve acompañada por un grupo de bailarinas con diferentes looks, respondiendo a las críticas que recibe (por ejemplo, por su mansión) y riéndose de algunas etiquetas que recibió a lo largo de su carrera. "Que era chorra, una planera, una cualquiera, que los cuernos, que el video, poliamor, nos vemos luego", dice en una parte de la canción.

Quizás lo más sorprendente del clip es su curioso cierre humorístico. En los últimos segundos de un corto que dura unos seis minutos, un personaje vestido de oso se le acerca con una mopa. "Así que sos trapera, trapeá", le ordena. Peña y el oso cierran el corto bailando mientras ella pasa la mopa por el piso.