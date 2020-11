Tras los polémicos chats, Ximena Capristo habló de su separación de Gustavo Conti Fuente: Archivo

Tras el escándalo que se generó a raíz de la difusión de los chats de Gustavo Conti con otra mujer, Ximena Capristo reapareció públicamente y habló por primera vez sobre su situación sentimental. Mientras asegura que aún lo sigue amando, la mediática confesó que por el momento no están viviendo juntos.

"Estoy bien. Fue difícil esta cuarentena para mí. Ahora estoy tranquila, pasé un momento triste, por eso no quería hablar", comentó Capristo este miércoles en Los ángeles de la mañana. Y enseguida aseguró que se arrepintió de hacer público los chats que suponían una infidelidad por parte de su marido. "Siento que me confundí en publicar las historias porque ahí estaba muy enojada. Exploté", recordó haciendo una especie de mea culpa por filtrar la noticia en las redes.

En cuanto a cómo descubrió los mensajes, relató: "Nosotros tenemos un Ipad en común que lo usamos para subir cosas del nene. En ese mismo Ipad está la cuenta de Instagram de él. Cuando tenés las cuentas vinculadas arriba te salen las notificaciones. Justo apareció un mensaje de esta mina y ahí decidí entrar. No es que le revisé el teléfono y los mails".

Tras asegurar que esto viene desde el año pasado, "La Negra" contó parte del contenido de los chats. "Al principio eran mensajes como que nada, le preguntaba por la familia, le decía que lindo que está feliz y después cambió el tono. Ella se volvió bastante insistente. Empezó a proponerle encontrarse, viajar para verse. Se ve que al principio de la cuarentena él tuvo ganas de avanzar y le contestó", aclaró al tiempo que reveló la identidad de la tercera en discordia: "Es del grupo de fans de Gran Hermano. Lo sigue hace años".

Siguiendo con su detallado relato, la expanelista contó qué paso esa noche en que decidió publicar las pruebas de la infidelidad. "Ese domingo que publiqué los chats tuvimos una cena con un amigo y él delante de esta persona me hizo quedar como una mentirosa. Obvio que soy un poco hiriente y algún tiroteo le hice, pero porque me defiendo. Cuando volvíamos en el auto publiqué los mensajes en caliente. Igual duraron menos de una hora. Cuando me di cuenta lo que hice dije: 'no, estoy loca'. Me sentí mal y me di cuenta que me equivoqué y los borré", rememoró.

"Al otro día, Gustavo me preguntó si había publicado algo porque no paraban de caerle mensajes. Ahí charlamos de la situación. Me dijo que nada que ver, que la piba siempre le escribía y le contestó pero que él me ama. El no quiere que yo haga mi vida por un lado y él hacer lo que quiere. Eso para mí es una actitud machista. Yo no tengo mensajes coqueteando con nadie", agregó molesta.

Con respecto a si su marido finalmente la engañó, Capristo expresó: "Nunca voy a saber si me metió los cuernos. Si eso hubiera sucedido y hubiera estado planteado de antemano hubiera estado todo bien. A mí no me molesta si él hace su vida y yo la mía, mientras criemos a nuestro hijo juntos y esté todo bien", indicó firme en su postura de abrir la pareja.

"No me sorprende que pase esto, lo que me dolió es que lo supe desde hace meses y me lo guardé. Veía que él tenía actitudes como ponerle like a otras personas, pero eso era una estupidez. A él le molestó que yo haga público esto de abrir la pareja", repitió molesta.

Al confirmar que la tercera en discordia no es alguien del medio, la actriz hizo referencia a los nombres que circularon como posibles sospechosas. "Pobre Silvina (Luna), la metieron en esto y nada que ver. A (Silvina) Escudero dejémosla porque dice que es amiga de Conti y yo nunca la vi en casa cenando. A veces hacen cualquier cosa por una nota. Uno puede tener re buena relación pero la palabra amistad es muy grande. Ella lo quiere a Gus y obvio que lo va a apoyar a él. La realidad es que no es amiga de la pareja", lanzó con cierta ironía y dando a entender que no tiene una buena relación con la bailarina.

Por último, la mamá de Félix habló de cómo se encuentra la pareja hoy en día. Mientras que asegura que aún lo sigue amando, confirmó que por el momento están distanciados. "Somos gente grande, tenemos una relación hermosa, es mi compañero de toda la vida y lo sigo amando porque el amor no se acaba. Él me dice que se equivocó, que está arrepentido y que ama nuestra familia. Pero estamos distanciados en este momento. No estamos viviendo juntos", reveló con cierta tristeza.

"No tenía ganas de que estuviera en casa con todo lo que pasó porque me sentí muy triste y decepcionada. No dormimos juntos pero el viene todas las mañanas cuando el nene se levanta y cuando se duerme se vuelve a ir. Sus cosas siguen en casa. No sabemos qué es lo que vamos a hacer realmente. Yo sigo enojada. Todavía no puedo tomar una decisión. Por supuesto que sigo enamorada de él", concluyó Capristo, sin cerrar la puerta a una reconciliación.

