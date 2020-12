MasterChef Celebrity: Moldavsky habló de su tensa relación con Martitegui

MasterChef Celebrity: Roberto Moldavsky habló de su tensa relación con Germán Martitegui Crédito: Gentileza Telefe

Tras perder su oportunidad de volver a MasterChef Celebrity, Roberto Moldavsky pasó por Flor de equipo y criticó duramente al jurado. Muy querido por sus compañeros, el comediante habló de su fracaso en el repechaje, su relación con Germán Martitegui y qué le faltó para seguir en carrera.

"Volví al repechaje porque estaba en el contrato, no es que yo dije: 'mejoré'. De hecho, cuando me llamó la producción le dije: '¿están seguros?'", lanzó, entre risas, asegurando no tener muchas habilidades en la cocina. En cuanto a cómo fue su regreso, el humorista creyó que tenía posibilidades hasta que volvió el jurado más temido, Germán Martitegui.

"Volví, estaba Dolli (Irigoyen) el primer día antes de que vuelva Martitegui. Dije: 'zafé'. Ella me vino a ver al teatro, tenemos buena onda. Pero al segundo día volvió Germán. El esfuerzo que hace para criticarme la comida es increíble", confesó ante la risa de todo el panel.

Y enseguida recordó cuál fue el plato más difícil de la semana. "Un día tuve que meter la mano en una caja y saco criadillas (los testículos del toro). Me preguntan: '¿Cómo se llama tu creación? Los huevos al plato', les digo y Martitegui lo tomó a mal. ¿Qué quiere si me hacen cocinar eso? Los prueba y me dice que no se siente el gusto. Le digo: 'es tu noche de suerte, yo los probé y son asquerosos'", relató fiel a su estilo humorístico.

Por último, y antes de hacer un pionono de dulce de leche en vivo, Moldavsky opinó de los dos ganadores de la semana. Mientras aseguró que Rocío Marengo tiene estrategias para ganar, recordó cómo fue tener al Mono de Kapanga como socio en la cocina. "Me pusieron al Mono de socio, que tenía que hacer huevos rellenos. Viene y me dice: 'nunca herví un huevo en mi vida. ¿Le tengo que sacar lo de adentro?' y él sigue en el certamen y yo no", se quejó con tono irónico.

