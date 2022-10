Tras ser operado de urgencia, Baby Etchecopar vuelve a la radio y a la televisión

escuchar

El jueves pasado, Baby Etchecopar tuvo que ser operado de urgencia de la vesícula luego de pasar varios días con un malestar estomacal. “Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones”, había dicho el periodista el miércoles 28 de septiembre durante la emisión de Basta Baby, por A24.

Casi una semana después, el conductor le confirmó a LA NACION que ya está listo para regresar a la radio y a la televisión. “ El jueves, antes de arrancar en la radio, sentí un dolor muy grande en el costado al punto que no podía ni hacer el programa. Ahí decidí no arrancarlo y me fui a la guardia del Sanatorio Las Lomas, en San Isidro ”, le contó a este medio.

“ Me hicieron todo tipo de estudios y detectaron que una piedra me estaba obstruyendo la vesícula, por lo que me dijeron que me tenían que operar de urgencia, no más que eso ”, aclaró Etchecopar minutos antes de regresar a su programa, Baby en el Medio, que se emite de 12 a 15 en Radio Rivadavia.

La ausencia de Baby Etchecopar en los últimos días, tanto en su programa radial como en televisión, llamó la atención de los oyentes de la AM 630 y televidentes de la señal de noticias del Grupo América. En Rivadavia, durante estos tres días de recuperación, el periodista fue reemplazado por Mercedes Mendoza, quien además estuvo al mando de los dos programas que se emitieron el jueves 29 y el viernes 30 en A24. Mientras tanto, ayer lunes, la conducción en la pantalla chica estuvo a cargo de Javier Díaz.

Fue el propio Diaz el encargado de contar lo que había pasado con Etchecopar. “Vamos a contarles algo. Baby fue operado de urgencia el sábado. A través de las redes sociales dijo que volvería mañana (por el martes 4). Igual, mañana puede ser pasado, pero cuando esté bien él tiene que estar acá”, expresó su compañero.

Por su parte, el lunes por la noche, Etchecopar le contó a sus seguidores a través de su su cuenta personal de Instagram que no estaría en la emisión de este lunes de Basta Baby, pero anticipó que su intención era volver cuanto antes al canal: ” ¡Mañana regreso! ¡El sábado me operaron, pero ya estoy bien! ”, expresó.

Además de sus programas, el conductor tuvo que suspender las presentaciones de su unipersonal, Por esa puta costumbre, que actualmente se encuentra de gira por el país.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION