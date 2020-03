El actor aseguró que lo desvincularon de La jaula de las locas

Por primera vez, y después del escándalo por su desvinculación de La jaula de las locas , Raúl Lavié se enfrentó cara a cara con Nito Artaza y Cecilia Milone . Desde el móvil de Intrusos en Carlos Paz, ciudad de la que se despiden el próximo domingo, los protagonistas de la exitosa comedia limaron asperezas en vivo y explicaron los motivos por los cuales el cantante no seguirá siendo parte del proyecto.

¿Qué pasó? Si bien La jaula de las locas está dentro de las obras más vistas de la Villa, la polémica explotó dentro del elenco cuando Artaza como productor quiso sumar una doble función diaria. Debido a la exigencia física que implicaba, Lavié se negó. Sin embargo, el conflicto estalló cuando, a pesar de su negativa, el productor teatral anunció una segunda función que finalmente nunca se llevó a cabo.

Si bien el actor ya tenía programadas funciones en Villa Carlos Paz y Mar del Plata para los feriados de Semana Santa, en las últimas horas la productora le comunicó que sus últimas participaciones serán el 3 y el 4 de abril, en la ciudad de Rosario. "Yo estoy muy bien, he tenido una temporada muy feliz. Estoy muy contento con lo que hemos hecho acá en Carlos Paz. En principio, quiero agradecerles a Cecilia y a Nito que me hayan ofrecido este personaje que ya amaba desde antes", comenzó Lavié a modo de despedida este mediodía.

Mientras el artista está muy agradecido con toda la producción y el elenco de la obra, demostró cierto malestar por su sorpresiva desvinculación . "Los veranos siempre son tórridos y encienden pasiones", expresó. Y enseguida explicó los motivos por los cuales se negó al pedido de Artaza de hacer una doble función: "Es una comedia que tiene una duración extensa. Digamos que Carlos Paz tampoco está preparado para segundas funciones. Era muy difícil cortar un poco la comedia para hacer una doble función".

Nito Artaza, productor de la puesta, tuvo un intercambio de opiniones con Lavié en Intrusos Fuente: Archivo

Su discurso fue rápidamente interrumpido por Nito, quien aseguró entender la postura de Lavié. "Quiero aclarar que de ninguna manera lo obligamos a Raúl a hacer una segunda función. Yo como productor claramente quería hacer todos los días doble función. Pero es verdad que acá la gente cena tarde. Para un espectáculo que dura dos horas quince, le sacamos hasta el intervalo. Obvio que era difícil que arranque 0.40. Estamos en el final de la temporada, ya hay poco público y sobre la hora se siguen vendiendo entradas, por eso quería hacer una más", lanzó el productor mientras a modo de chiste se culpaba por no haber hecho este lío a principio de temporada.

Al tiempo que elogiaba la salud de su compañero ("es un toro este hombre y se la aguanta"), el cantante bromeaba haciendo ejercicios con su rodilla. "Tengo 82 años. Estoy gastado de tanto andar. Estoy con una especie de artrosis entonces, como el año anterior también lo hice en Mar del Plata, estoy haciendo una terapia de mantenimiento de dolor y ejercicios", lanzó sobre sus cuidados diarios. Y tras aclarar que la obra le requiere mucho esfuerzo, agregó: "El quería que hiciera una segunda función y yo no quería hacerla, ¿cuál es el problema? Son dos horas y media arriba del escenario con ocho cambios y no es moco de pavo".

Tras asegurar que no le gusta discutir y mucho menos con su compañero, Artaza contó que quiere culminar este ciclo bien arriba en Rosario y Chile. "Con esta obra hemos hecho los tres circuitos comerciales más importantes. Yo tengo los derechos por dos años más. Ahora tengo que preparar el espectáculo para hacerlo en el Picadilly, en Buenos Aires y, luego en el teatro Enrique Carreras de Mar del Plata. Raúl tiene otros proyectos para este año y bueno. Yo jamás echaría a una figura como Raúl", aclaró.

Sin embargo, el cantante aseguró que fueron ellos quienes tomaron la decisión de que no participe más de la comedia. "Yo tengo mi vida proyectada para este año y no quiero crearle problemas a ellos. Ellos tomaron la decisión de que yo no estuviera más. Es decisión de la producción y yo no me puedo meter", agregó Lavié y con ello instaló un clima de incomodidad.

Frente al pedido de los panelistas del ciclo para que Cecilia Milone hablara, la directora de la puesta tomó la palabra. "Acá no me siento incluida. Son ellos dos quienes tendrían que haber venido al móvil porque fueron ellos los que tuvieron las discusiones", indicó. Y tras explicar que ella está en el medio del conflicto, confesó: "Son dos personas muy queridas para mí. Al negro lo quiero desde hace diez años y tengo relación con su familia. Y este (en referencia a Artaza) es el amor de mi vida".

Sin embargo, no todos fueron elogios. La cantante aprovecho la cámara para "sacar los trapitos al sol", ya que se sintió ninguneada por Artaza y Lavié por su rol de directora. "Este tema tiene que ver con cosas contractuales. Yo no tengo nada que aclarar. A mí me costó dirigir a los dos, fue un castigo. Lloraba y le lloré a los dos porque me costaron una barbaridad. Eran indomables, se hablaban entre ellos, se iban y no pasaban la letra, no me prestaban atención, no se paraban en la luz", disparó haciendo un fuerte pase de factura.

"Discusiones con Raúl sólo tuve dos: una por el momento en que se sacaba la peluca y otra por un chiste que no se entendía, nada más", agregó Milone. "Creo que yo tenía razón, lo ves en la respuesta del público. No te olvides que tengo muchos años en esto, sé cómo responde el público", retrucó Lavié.

Enseguida, el cantante y actor fue interrumpido por el productor de la obra. "A Raúl lo hemos mimado de una manera: le dimos el mejor porcentaje, el mejor cartel, la mejor casa. Lo cuidamos en grupo, lo acompañamos", señaló Artaza.

A pesar de ello, Artaza explicó que los planes que tiene para el espectáculo no coinciden con los del artista. "Hoy tenemos una oportunidad importante. Tengo 30/40 personas que dependen de mí como productor. Tenemos que seguir preparando el espectáculo, además él me dijo que tenía que hacer otras cosas y no quería hacer ni el Carreras ni el Picadilly", volvió a justificarse.

"¿Qué cosas te dije que tenía?", retrucó Lavié molesto. "Hablamos de la gira en Semana Santa en el Carreras y dijimos que sí. No te preocupes por mi futuro que lo tengo asegurado", lanzó Lavié cuando Artaza dijo que quería producirle algún espectáculo a futuro.

Frente a esta declaración, Adrián Pallares interrumpió el intercambio entre los colegas para hacer una pregunta crucial: "¿Te quedarías en la obra Raúl?" "Si, por supuesto. Me gustaría quedarme en la obra. Pasa que nosotros pensábamos que el espectáculo terminaba acá en Carlos Paz. Yo tengo muchas propuestas, muy importantes que estoy estudiando. Una de ellas, lanzar mi disco de folclore. Además de propuestas del exterior para hacer Arráncame la vida en España, más una ópera en Houston para 2022", respondió el músico.

Lejos de finalizar en malos términos, Lavié agradeció su paso por La jaula de las locas y le dio un claro mensaje a quien vaya a ocupar su papel en un futuro. "Yo mientras tanto me estoy despidiendo. Gracias Sasa (su personaje) por lo que me has dado. Creo que nadie te va a amar como yo te he amado. Este personaje da la posibilidad de darte cuenta que sufre, ama y se divierte como cualquiera. Le agradezco a Sasa que me haya permitido entrar en su cuerpo. Ojalá el que venga pueda meterse en su ropa y entenderte como yo te he entendido", aseveró con cierta chicana.

La palabra de Jey Mammon

Según trascendidos, Jey Mammon sería el nombre elegido para el reemplazo. Aunque aún no ha hablado cara a cara con Nito Artaza, el humorista expresó que le encantaría encarnar ese rol. "Me llamo Cecilia y me ofreció hacer La jaula... Estoy esperando que vuelvan y nos podamos juntar. No lo descarto, es una obra hermosa".

Frente a los dichos de Laura, la mujer de Lavié, que aseguró no conocerlo, advirtió: "Que no me conozca no me preocupa, no se pierde nada la mujer. Lavié es un groso, un número uno. No lo tomo como un reemplazo, sería absurdo".

Al escuchar las palabras del actor, Raúl opinó: "Por supuesto que tiene todo el derecho de hacerlo. Es un personaje muy rico para sacarle muchas cosas. Ojalá que le vaya bien al que asuma ese rol". Mientras que Artaza prefirió no hablar del reemplazante por una cuestión de respeto, Milone aclaró: "Es necesario estar los tres acá porque tenemos que defender un proyecto que aun no ha terminado. Son discusiones que deben quedar puertas adentro. Pero bueno, ellos están más cómodos contándolo", disparó dando a entender que no está de acuerdo con la exposición del tema.

"Para dar los garrotazos elíjanme a mí, no me gusta que se la agarren con las estrellas. Estoy muy conforme y muy feliz de terminar así con Raúl, haremos otra cosa juntos pronto. No me puedo ir a dormir peleado con él. Tenemos que demostrar amor arriba del escenario, no podemos estar mal", concluyó Artaza para terminar luego la entrevista con un brindis.