El actor fue desvinculado de la obra de teatro La jaula de las locas y habló sobre las actitudes de Nito Artaza, el productor.

5 de marzo de 2020 • 09:29

Hace un tiempo, Raúl Lavié firmó contrato para ocupar un rol protagónico en La jaula de las locas , bajo la dirección de Cecilia Milone y la producción de Nito Artaza . Desde entonces, fueron varios los conflictos que surgieron al interior del equipo y que generaron tensiones que no pararon de crecer. El principal problema fue que Artaza intentó presionar al elenco para que se haga una segunda función diaria, pero Lavié se negó por la exigencia física que implicaba. A pesar de su negativa, el productor teatral anunció una segunda función que nunca se llevó a cabo.

Ahora, el actor fue entrevistado telefónicamente por el El espectador, en CNN Radio y contó que, a pesar de tener programadas funciones en Villa Carlos Paz y Mar del Plata para los feriados de Semana Santa, la productora le comunicó que sus últimas participaciones en la obra serán mucho antes: el 3 y el 4 de abril en Rosario. Sobre el conflicto por la segunda función que Artaza presionó para que ocurra, el actor trató de minimizar el enfrentamiento: "Fue un tironeo nomás, pero no amerita pelearte, sobre todo cuando es un espectáculo que te da muchas satisfacciones y que necesitás tener buena onda con el equipo para que salga bien".

Sin embargo, mientras avanzaba la entrevista con Pía Shaw y Pilar Smith , el malestar de Lavié se hizo cada más palpable. "Me cuidaron mal", aseguró el actor. "Conmigo nunca tuvo discusiones (Nito) porque creo que el trabajo se lesiona". Preguntado por Smith si se encontraba sorprendido por la decisión de Artaza, el artista tuvo sus palabras más duras con el empresario teatral: "Nada me sorprende de Nito. Si no discutimos es porque no se puede hablar con él, él te va manejando..". Además, Lavié contó que el productor "llega cinco minutos antes y se va apenas termina la obra", lo que imposibilita los planteos por los temas que generan malestar en el elenco.

En determinado momento de la entrevista, las columnistas de Ángel de Brito , que quedaron a cargo del programa durante las vacaciones del conductor, mencionaron a Laura Basualdo , actual pareja de Lavié, que estuvo junto al actor durante toda la entrevista telefónica. "Las cosas no se manejaron con elegancia, nosotros estamos acostumbrados a otra forma de trabajar", dijo Basualdo al tomar el teléfono. Además, la compañera de Lavié aseguró que no conoce a Jey Mammon , el potencial reemplazo de su pareja en la obra. "No sé lo que hace, no lo conozco, la verdad, tengo poco tiempo y miro lo que me interesa", disparó.

Sin las sutilezas del actor, Basualdo no dudó en criticar a Artaza porque, aseguró, "no fue de frente y no atiende el teléfono". "Por suerte tenemos un montón de proyectos en la gatera que los vamos a hacer", sostuvo, enojada. "Pero enterarse por lo bajo no está bueno, vení y decime lo que te pasa y si podemos lo arreglamos, y si no, no". Finalmente, Basualdo rompió en llanto al recordar que su pareja trabajó en la obra el día del aniversario de la muerte de Leonardo Satragno , hijo de Pinky y el actor. "Lo que me saca es que este hombre en el día mas difícil de su vida se la jugó por respeto, para no fallarte, ¿te das cuenta?", sostuvo. "Eso me duele".