Era una de las grandes candidatas a llegar a la final de MasterChef Celebrity. Sin embargo, en la gala de este lunes, los macarons le jugaron una mala pasada y la dejaron fuera de competencia. Desde Necochea, Belu Lucius habló de su experiencia en el certamen de cocina y confesó: "Más allá del premio, yo siento que gané".

"Para mí fue una experiencia impresionante. La pase tan bien en el programa, estoy tan agradecida por todo lo que viví", comentó la influencer en Flor de equipo. Y enseguida recalcó lo importante que fue este certamen en su carrera y en su vida. "Es la primera vez que puedo decir que dejé a mis chicos y me dedique a mí. Quizás otras mujeres me entiendan", confesó.

Madre de un niño de dos años y medio y otro de un año, Lucius agregó: "Son re chiquitos y demandan mucho. Mi marido trabaja a la par mío. Queremos ser padres presentes y eso es muy demandante".

Inmediatamente, y tras los halagos de todo el panel por su labor en la competencia, la participante habló del plato que la dejó fuera de juego. "Yo podría haber ido a lo básico, a lo más fácil pero siempre en mi familia intentamos superarnos. Si yo quiero ganar no me puedo ir con un plato sencillo, no me quise jugar a zafar. Ayer fue un poquito de todo, el color, el relleno, tenia diferentes estilos de macarons, entonces era muy difícil. Pero más allá del premio, yo siento que gané".

En cuanto a su relación con el jurado, Belu habló de su conexión especial con Germán Martitegui, quién se emocionó hasta las lágrimas al despedirla."Siempre lo sentí muy sincero conmigo, sentí una conexión especial con él. Yo me daba cuenta cuando le gustaba algo o no con solo mirarlo", señaló feliz de poder haber llegado al corazón del más duro de los chefs.

Lo cierto es que, gala tras gala, su nombre fue tendencia en Twitter. Gracias a su paso por la cocina más famosa del país, la influencer pudo demostrar algo más que su gran sentido del humor: sus habilidades culinarias. "Yo me identifico mucho con una frase de Nico Vázquez que dice: 'Más amor y más humor'. Siento que con eso podemos transformarnos en seres humanos, necesitamos ser más felices porque eso se contagia. Siempre voy a ver el vaso lleno. Trato de ser genuina, buena onda y divertir en cada cosa que hago", confesó.

Tras definirse como "una persona muy sensible", la comediante aseguró que siempre intenta mostrarse fuerte en cámara. Aunque su plan no funcionó del todo al escuchar un emotivo audio que le mandaron su hermana y su madre felicitándola por su gran actuación en el reality. "Lo que me están diciendo me da felicidad por mis papás porque todo lo que soy es producto de la educación de mi casa y me gustaría poder ver lo mismo con mis hijos. Me gustaría ser con mis hijos como mis padres fueron conmigo", remató entre lágrimas.

