La actriz y vedette Adriana Aguirre se encuentra internada en una clínica de Mar del Plata, debido a una fuerte caída que sufrió en plena función de Un loco súper show, el espectáculo que encabeza en el Teatro de la Campana.

Según contaron este martes en Intrusos, Aguirre se cayó en escena, mientras hacia un truco. "La caída fue muy fea y esta tarde los médicos van a decidir cómo seguir", detalló el periodista Rodrigo Lussich.

Ricardo García, expareja de la Aguirre y quien también es parte de la obra del espectáculo teatral, es quien la acompañó hasta la Clínica Colón anoche, y se encuentra a su lado, acompañándola. "Estoy pendiente de Adriana y no me interesa si se enoja mi actual pareja, porque estuve 26 años compartiendo la vida con ella", dijo el imitador en diálogo con el programa de América.

Adriana y Ricardo están separados desde hace dos años. Luego de una guerra por la división de bienes, les tocó pasar parte de la cuarentena juntos y hasta tuvieron covid al mismo tiempo, y ese duro trance les permitió llegar a un acuerdo económico y limar algunas asperezas.

"Me siento más fuerte que nunca porque, encima, la bronca me empuja. No es odio, sino bronca. Y nunca tuve resentimiento, porque no soy una mina resentida. Es más, a mi ex ya lo perdoné, tenemos muy buena relación comercial y de trabajo", le contaba hace algunas semanas a LA NACION. "Eso está a la vista porque me pidieron ingresarlo en el elenco y acepté porque yo no le corto la fuente de trabajo a nadie y además nos llevamos bien en cuestiones de negocios. ¿Por qué no trabajar con él entonces? Tengo el privilegio de ser una figura convocante, el público me quiere y me sigue, y pude volver a trabajar. Obviamente no lo voy a desaprovechar", aseguraba.

