Adriana Aguirre y Ricardo Garcìa se separaron el año pasado, viven juntos la cuarentena y ahora ambos se encuentran con Covid-19, con síntomas leves y aislados

Todavía transitando el Covid-19 positivo, Adriana Aguirre y Ricardo Garcia se confesaron a la distancia en Intrusos, por América, y contaron detalles de la relación. En octubre pasado se separaron de muy mal modo luego de que la vedette descubriera una infidelidad de su marido.

"Estamos bajo el mismo techo por la cuarentena pero ya no somos pareja. Y la convivencia no ayudó a recuperar la pareja pero sí la buena relación. El último tiempo que estuvimos juntos, la convivencia era muy mala. Pero dormimos en cuartos separados. Él sigue con su novia marplatense. Estamos esperando que se active el tema de la justicia porque tenemos que firmar el divorcio", dijo Adriana.

Jorge Rial quiso saber si, en estos meses de aislamiento obligatorio volvió la intimidad. Ricardo tomó la palabra: "Hace años que no tengo sexo con Adriana. Decí la verdad, ¿tenemos sexo?", la increpó. Y ella, haciéndose la distraída, acotó: "un touch and go dos veces no cuenta como sexo".

El conductor de Intrusos le advirtió a García que cuando concreten el divorcio va a tener "un destierro mediático". "Se te van a apagar las cámaras porque Adriana es tu combustible", agregó Rial y García recogió el guante enseguida: "No tengo problema, trabajaré de barrendero".

Atenta a la charla, la Aguirre aseguró: "Tenemos 26 años de matrimonio, esta es la relación que más me hizo sufrir. Cuando me enteré que tenía una relación clandestina hace un año con esta chica, me destruyó, porque soy una persona muy frontal y no me lo contó. Voy a salir de esta y ya estoy mejor, pero es cuestión de tiempo. Necesito tiempo para elaborar este duelo que se hizo largo, desgarrador".

"Nos faltan unos días más de cuarentena, porque todavía tenemos Covid. Pero estamos bien, casi sin síntomas. Es apenas como una gripe leve. Soy una persona que se cuida muchísimo, mi salud, la estética. De hecho mis estudios salieron perfectos, como si fuera una mujer de 40 años. Dicen que estoy flaca pero hago una dieta que me mantiene en un estado físico fantástico".