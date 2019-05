Luego de que se difundiera un audio en el que comparaba la situación que atraviesa Venezuela con la Alemania nazi, la actriz hizo su descargo en Intrusos

2 de mayo de 2019 • 15:46

Tras los desafortunados dichos que Catherine Fulop hizo durante una entrevista radial, en los que señaló que "los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración" en la Alemania nazi, la actriz venezolana decidió pedir disculpas.

"Mi comparación fue con un pueblo sometido, no dije nada del Holocausto. Yo dije que Hitler buscó aliados, que se sostuvo gracias a ellos, que los buscó de cualquier manera, en los campos de concentración, en gente que estaba sufriendo. De la poca medicina y comida que hay en mi país, imagínate decirle a un vecino, ¿quieres un paquete de pastas? Te lo doy pero tienes que ponerte a aplaudir. La gente sale y aplaude", explicó en diálogo telefónico con Intrusos, ractificando el paralelismo que había trazado entre la situación que atraviesa su país natal, Venezuela, y el nazismo.

"Pido perdón si se escuchó mal. Capaz no hacía falta lo que dije, pido perdón", siguió, notablemente nerviosa. Y luego, se dirigió directamente a Jorge Rial, quien esta mañana compartió en su cuenta de Twitter un fragmento de las polémicas declaraciones que Fulop había hecho en Cada mañana, el ciclo que conduce Marcelo Longobardi en Radio Mitre: "Me llamó la atención cuando vi que subiste algo mío, porque das pie que la gente me insulte, me escriba cosas, porque lo toman como algo político. Lo que estoy aclarando en tu programa porque fuiste tú quien lo difundió masivamente, no fue mi idea".

"Acá parece que validan a un régimen que está matando a un pueblo, que ha fracasado", dijo la actriz. "Entonces me preguntan sobre el gobierno anterior [en relación a la gestión kirchnerista] y yo hablo porque ellos fueron socios con Hugo Chávez. No sé qué va a pasar si Cristina vuelve a ganar, porque no sé qué va a hacer con [Nicolás] Maduro y no sé si al argentino le conviene. Ella tiene que decir qué postura va a tener", señaló.

"Yo lo que defiendo desde mi lugar es el sufrimiento de mi gente, es lo único que me interesa. Hasta el último día de mi vida voy a llorar a todos los venezonalos que han dado su vida por la libertad", concluyó.

Finalmente, notablemente ofuscada, volvió a arremeter contra Rial: "Ese tuit tuyo está para que la gente caiga, es echar leña al fuego y es horrible, pero ya estoy acostumbrada".