Claribel Medina: la historia de amor que la ayudó a superar sus demonios

La cantante y actriz se confesó en el diván de Verónica Lozano

Claribel Medina pasó por Corta por Lozano y se animó a hacer terapia en el diván de Verónica Lozano. Divertida, espontánea y llena de anécdotas, la actriz y cantante habló de sus momentos más difíciles, de lo que le generó el nido vacío cuando sus hijas se fueron de la casa y de cómo es volver a enamorarse a esta edad.

Tras recordar varios momentos oscuros de su vida (hace un tiempo reconoció su adicción al alcohol), la portorriqueña contó cuáles son las cosas que le provocan angustia y tristeza hoy en día. "La soledad es dura. El paso del tiempo, la devolución del espejo que te tira unos mensajes. Hay momentos en que los cambios, las transiciones, las experiencias, la voz interior hacen que uno esté un poco para abajo. He aprendido que hay que salir de esos estados y buscar lo positivo", expresó emocionada.

Y enseguida relató cómo hace para superar esos momentos día a día. "A veces como artista uno toca lugares muy oscuros en uno mismo. Poder evolucionar eso hacia algo positivo es clave. La mirada del afuera puede ser muy peligrosa y dañina. Reconocer lo que uno es sin importarte lo que diga el de afuera, es fundamental", aconsejó.

En pareja desde hace tres años, Claribel contó cómo fue volver a enamorarse después de tanto tiempo. "Es un gran compañero. Lo conocí cantando, vino a prestarme un equipo de música. Nos pusimos a hablar y se dio una charla normal. De repente estaba cantando y me encontré con su mirada. No pensaba que se me iba a volver a dar la posibilidad del amor", confesó tras confirmar que conviven desde hace dos años.

Luego de ser sorprendida por un video de su hija Agostina, la exmujer de Pablo Alarcón aseguró que la ausencia de las chicas en la casa también fue muy dura para ella. "Ser mamá es lo único por lo que uno deja de ser uno; lo importante pasan a ser ellas . Ya las dos viven solas. Ahora empezaron a llevarse cosas de casa: sillones, cuadros, vasitos, espejos, cubiertos, todas cosas que yo les compraba para cuando se muden. Fue fuerte volver a encontrarme sola después de tantos años", reflexionó y enseguida dio a conocer un poquito más sobre sus hijas. "Este año una se me va para Carlos Paz (es actriz) y la otra a subir el Tronador (es bióloga y montañista)", agregó.

Por último, la cantante de boleros, tangos y salsas que recorre el país con sus shows y ya está grabando un nuevo disco, se animó al desafío "Dime qué perro tienes y te diré cómo eres". Como buena amante de los animales (en su casa convive con cuatro perros y un gato), Medina confesó que no puede resistirse a levantar perros de la calle. "Llevo comida para repartir a los que me cruzo en la calle. Si me miran mucho, me los cargo al auto y les busco un hogar", aseguró. Y enseguida recordó una divertida anécdota con uno de ellos: "Un día subí a un doberman. Era hermoso. Me bajé a hacer unas compras y cuando volví no me podía subir al auto. Me ladraba y gruñía. Tuve que comprar una hamburguesa para lograr que se bajara", recordó, entre risas.