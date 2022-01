Tucu López opinó del “currículum” de Jimena Barón y reveló detalles de su relación con la cantante

Desde hace unos días, Jimena Barón se encuentra junto a su hijo, de vacaciones por Europa. Durante su estadía en Madrid, la cantante recibió una invitación a una cita pero ésta se vio truncada cuando su pretendiente se enteró que estaba con Momo. Medio cansada, medio en chiste, la cantante de “La Cobra” expuso la conversación que tuvo con el candidato en cuestión en sus redes y aprovechó la ocasión para publicar su “currículum vitae personal” así se evita malos tragos en el futuro.

“Si querés un día vamos a tomar algo”, le escribió el hombre de identidad desconocida por WhatsApp. “Amor estoy acá con el crío. Nos vamos mañana. No puedo irme de joda pero te invitamos a comer esta noche si te dan ganas” , respondió ella como contraoferta.

Sin embargo, del otro lado no tuvo la respuesta esperada: “Dale te aviso cuando acabe una cosa que tengo que hacer y vemos”. Al compartir la captura de pantalla en sus historias de Instagram, Barón acotó a modo de chiste: “Cómo espantar gente nombrando un solo individuo”, haciendo referencia al pequeño que tuvo con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón según ella misma

Tras ese posteo, la ex jurado de La Academia aprovechó para compartir una suerte de “currículum vitae personal”, destacando los pros y contras de su personalidad. Esta actitud tuvo una fuerte repercusión y este mediodía el debate llegó a la mesa de Es por Ahí (América), donde se analizó punto por punto la publicación junto al Tucu López, una de sus ex parejas. “Tucu, ¿Cuánto tiempo estuviste con Jimena?”, lanzó Guido Zaffora tomando por sorpresa al conductor antes de leer en detalle el posteo. Sorprendido, y algo incómodo, el tucumano respondió: “Seis meses, más o menos”.

Mientras lo ponían en tema sobre lo sucedido, el panelista comenzó a leer la declaración de la actriz y cantante. “En mayo de este año cumplo 35. Tengo un hijo de 7 años casi 24/7. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari. Pero, pasado el momento de citas, si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama. Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata. Me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés. No soy celosa pero que tampoco pelotu… No reviso cosas, no me revisa nada nadie”, leyó sobre lo que expuso la influencer en su cuenta.

Sin embargo, fue en el siguiente punto que Zaffora hizo un alto para saber la opinión de López, quién contó detalles de su experiencia personal al lado de Barón. “No aspiro a convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados. No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría”. “Nosotros no llegamos a convivir. Banco eso del baño y el cuarto separado”, acotó el Tucu mientras advertía que en los meses que estuvo con Jimena reinó la armonía. “Sinceramente no hemos peleado mucho”, señaló.

Inmediatamente, Julieta Prandi se sumó a la lectura del CV de la cantante y expresó: “Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable, y dármela en la pera una vez por semana, ponele... La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco, y bastante menos loca. Cocino, solo con ganas. No puedo vivir sin mate, sudokus o autodefinidos. Los domingos son día familiar”.

“Sí, mucho autodefinido metimos. Imaginate que nos fuimos un mes y pico a Tucumán y nos despertábamos y era todo sudoku”, reconoció el conductor, al tiempo que comentó lo bien que se llevó Jimena Barón con su familia tucumana. Fuimos la Mari (niñera de Momo), la Gaby (mamá de Jime), el Momo, Elvis (mi perro), todos en auto catorce horas manejando. Fue para las fiestas. Llegamos, alquilamos una casa y nos fuimos todos a conocer a los López, los Campanelli un poroto”, recordó.

Jimena Barón y el Tucu López en tiempos de flamante romance Instagram

“Soy muy divertida y graciosa, no tan cariñosa, pero me dejo. Tengo un carácter bastante fuerte pero voy a una terapia excelente hace 2 años y logré cambiar muchas cosas. Respiro antes de hablar pero siempre hablo. Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar...”, continuó leyendo Prandi mientras su compañero señalaba que, según sus parámetros, sí era cariñosa.

Sin embargo, el actor y conductor esquivó opinar del siguiente ítem, donde la cantante habló de su vida sexual. “El sexo es diario y espectacular. Tu vida no me la compartas toda porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir, en realidad no me sale y me da paja. Creo en las vidas compartidas sin compartir toda la vida”, remató Barón. Ante la atenta mirada de sus compañeros, el actual novio de Sabrina Rojas se negó a responder. “Bue, pregúntenselo a Jimena, yo no voy a estar hablando de eso”, aclaró un poco molesto.

Mientras recordaba que se conocieron a través de las redes sociales (donde él tuvo la iniciativa), el Tucu le habló a su actual pareja para evitar problemas cuando llegue a casa. “Sabri, te amo profundamente y todo lo que podemos charlar acá lo sabe ella, por supuesto. Yo con Sabri tengo una relación hermosa y, sobre todo, súper, mega, archi sana. El pasado de cada uno es el pasado. Nos juntamos con Flor Vigna y Luciano Castro, imaginate si vamos a tener un problema por nuestro pasado. Pero respeto, siempre”, confesó mirando a cámara.

El currículum del Tucu López

Antes de terminar el programa, el conductor se animó a contar qué ítems formarían parte de su currículum y se dejó conocer un poquito más. “El 99 % del tiempo tengo buen humor y eso no es menor. Aún con las boludeces más grandes, intento hacerte reír”, expresó en primera instancia. El segundo rasgo enterneció a todos: “No soy papá pero afortunadamente tengo un muy buen feeling con las criaturas”, comentó dando pie a otra pregunta íntima por parte del panel.

“¿Te gustaría ser papá?”, lanzó Zaffora inevitablemente. “Me encantaría pero lo vamos charlando de a poquito con Sabrina. Yo soy el típico que en un casamiento está jugando con los pibes o voy a una pileta y te revoleo a la criatura para acá y para allá”, reconoció quién aseguró haberse llevado súper bien con el hijo de Barón y Osvaldo. “Momo es divino, hermoso”, agregó.

Respecto a lo malo, López enumeró: “Soy muy desordenado pero si me decís que ordene me pongo las pilas. No me fumo ni un poco la mentira y cuando tengo hambre me transformo”, contó, entre risas.

“¿Jimena te escribió algún tema musical?”, arremetió el periodista de espectáculos del panel queriendo saber un poco más. “Creo que no, no llegué. Por lo menos que yo me haya enterado, no. No hubo tiempo. Igual para mí fue un vínculo súper lindo, la pasamos hermoso. Después pasaron cosas y ya, pero la mejor. Jime es una genia, le mando un beso grande. Tenemos un lindo vínculo, no cotidiano, pero si nos cruzamos en la vida nos damos un abrazo. Me alegra que le esté yendo bien”, concluyó.