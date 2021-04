Tutela legal: Britney Spears hablará por primera vez ante el tribunal

“Mi clienta pidió una audiencia en la que ella pueda interpelar a la corte de forma directa. Pidió que se haga con la mayor rapidez posible”, dijo Samuel Ingham, el abogado de Britney Spears, en el tribunal de Los Ángeles (California), que lleva el caso de la custodia de la cantante. En 13 años desde que Spears, de 39, perdió la custodia de su vida, esta es una de las pocas veces en las que ha pedido de forma personal, más allá de abogados, interceder ante la corte.

Desde 2008, la artista vive bajo la custodia de su padre, Jamie Spears, y también en silencio. Ella no tiene contacto con el tribunal ni habla jamás de la cuestión de sus tutores, pero esta vez parece haber roto ese mantra del silencio y ha decidido enfrentarse a los jueces, aunque se desconoce qué quiere transmitir exactamente. Su petición fue concedida y será el 23 de junio cuando se vea cara a cara con el tribunal, según dieron a conocer medios como CNN y Page Six.

Britney Spears lleva desde 2008 viviendo bajo el control de su padre, al que los jueces le han otorgado su custodia repetidamente. Pero en 2019 la situación empeoró, cuando la cantante fue ingresada por tercera vez en un centro psiquiátrico. Entonces se dijo que el motivo había sido “una crisis nerviosa” por la mala salud de su padre, pero ella contó que fue él quien la ingresó por vía judicial después de que saliera a comer una hamburguesa con su novio sin que su tutor lo supiera. El pasado verano boreal el tribunal volvió a retomar su caso y la cantante llegó a pedir que Jamie dejara de ser su tutor legal y que el control de su persona y sus cuentas pasaran a otras manos; tal era su insistencia que amenazó con dejar de cantar si él seguía siendo el responsable.

Entonces se fijó una nueva audiencia, que tuvo lugar en febrero. Fue ahí cuando la jueza decidió no darle la custodia completa al padre de la cantante, y que este tuviera que compartirla con un fondo de inversión que ella había designado y que en alguna ocasión había gestionado su vida. Por tanto, Jamie Spears sigue siendo el tutor legal de Britney, pero, a partir de ahora, todas sus decisiones, también las financieras, debe compartirlas con el fondo Bassemer Trust, en concreto con la administradora Jodi Montgomery. Ella fue quien, tras los problemas de salud que sufrió su padre en septiembre de 2019, gestionó parte de su tutoría y quien desde febrero tenía el control de su faceta personal, mientras que Jamie se había quedado con la financiera.

El caso dio un vuelco, sobre todo mediático, cuando poco antes de la audiencia de febrero el diario The New York Times estrenó un documental propio con testimonios de personas muy cercanas a Spears que ponían en valor las capacidades de la cantante y cuestionaban el papel de Jamie en su vida. Entre los muchos testimonios resultaba llamativo, por ejemplo, el de una de sus jefas de marketing, Kim Kaiman: “[Su madre] Lynn era la que apoyaba a Britney. Jamás hablé con su padre. Lo único que me dijo Jamie una vez fue: ‘Mi hija va a ser tan rica que me comprará un barco’”. La cantante contó en su perfil de Instagram, prolífico pero en el que no suele tocar este tema, que no había visto el documental, pero que se sintió “avergonzada” por lo que se expuso en él.

Britney Spears recibe cada semana una asignación de 1500 dólares, pero se estima que su patrimonio supera los 240 millones de dólares netos acumulados. De hecho, solo en 2017, ganó unos 42 millones.

