Marcela Tauro volvió a ausentarse de Intrusos; la panelista habría renunciado al ciclo tras una fuerte discusión con Jorge Rial

Los rumores sobre una fuerte pelea entre Jorge Rial y Marcela Tauro suenan cada día más fuerte. El martes, a raíz de un informe sobre el doctor Mühlberger, los periodistas tuvieron una serie de entredichos que culminó con la inexplicable ausencia de la columnista en el programa. A casi una semana de este episodio, Ulises Jaitt publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que le habría mandado Marcela, en donde expresa su enojo con quien fuera su amigo y colega.

En las primeras imágenes, en donde le preguntan a Tauro sobre qué diferencias tenía con Rial, ella dispara sin ningún tipo de reparo: "Yo respondo, no soy sumisa. Eso no le gusta".

En otra de las publicaciones filtradas, la periodista vuelve a arremeter contra su compañero al hablar de las críticas que hizo Rial luego de que Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung mantuvieran un fuerte intercambio de opiniones. "¿Viste? No está en eje, por Dios", escribió contundente.

Si bien la renuncia de Tauro a Intrusos no ha sido confirmada, todos los rumores indican que la panelista no volvería a ocupar su silla . "La gente de América me dijo que después de la discusión fueron al corte y siguieron hablando del tema. La discusión siguió y ella dijo que renunciaba. Eso fue lo último que se supo, después se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora", dijo Ángel de Brito en su programa de radio, en AM 950, y minutos después confirmó esta versión a través de Twitter. "El día que discutió al aire con el conductor, la panelista renunció", escribió en la red social.

Este lunes, la periodista volvió a ausentarse del programa. "Está bastante complicado el regreso de Marcela Tauro a Intrusos . Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista. Me cuentan que Marcelo Polino se ofreció como mediador, pero Rial ya no quiere que vuelva", volvió a disparar De Brito en sus redes sociales, dejando la incógnita abierta sobre lo que deparará el futuro.