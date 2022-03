Último adiós a Arturo Bonín: será despedido esta tarde en el Cementerio de la Chacarita

A primera hora de la tarde de este miércoles, Arturo Bonín, quien murió ayer a los 78 años, será despedido por sus amigos, colegas y familiares en el Cementerio de la Chacarita.

El ingreso del cortejo fúnebre al camposanto se realizará por la Avenida Jorge Newbery y la ceremonia tendrá lugar a las 14 en el Panteón de Actores.

Según trascendió a lo largo de la jornada de ayer, Bonín falleció a causa del cáncer que padecía. “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida. Arturo amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan. Agradecemos todo el afecto recibido”, publicó la familia del artista en un comunicado.

Arturo Bonín interpretó a un sacerdote en su última participación televisiva en la tira de canal 13 La 1-5/18

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que su enfermedad se mantenía en estricta reserva. El consagrado artista había participado recientemente en la telenovela La 1-5-18, tira de Pol-Ka en la que interpreta a Ciro, el tío del padre Lorenzo y de Coty, ocupando un lugar privilegiado dentro de la iglesia.

Bonín también había protagonizado en 2021 la obra Cosas que supimos siempre, con Federico Marrale, en el teatro El camarín de las musas. Asimismo, en abril se estrena Los bastardos, la última película de la que participó y que cuenta con un elenco estelar, integrado, entre otros, por Gerardo Romano, Pablo Yotich, Gustavo Garzón, Alejandro Fiore, Nacha Guevara, Virginia Lago, Pablo Rago y Rodolfo Ranni.

La Asociación Argentina de Actores despidió al intérprete en las redes sociales con un sentido texto: “Con gran pena despedimos al actor Arturo Bonín, de prestigiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1973. Abrazamos en este momento de dolor a su compañera, la actriz Susana Cart, a sus hijos, familiares y seres queridos”.

A los mensajes de cariño manifestados por diversos referentes del ambiente artístico en el día de ayer, se unió el de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien escribió un sentido texto en recuerdo del artista. “Enorme tristeza por el fallecimiento de Arturo Bonín, gran compañero y gran actor, comprometido con su profesión, con sus ideas y con su país. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, expresó la mandataria.

El actor había apoyado a Cristina Kirchner años atrás y simpatizaba con el kirchnerismo. Su última aparición ligada a la vicepresidenta había sido en la presentación del libro Sinceramente, en mayo de 2019. “Venimos a escuchar a Cristina, a ver qué nos dice, qué nos regala. Cada vez que aparece nos hace un regalo y hace tiempo que no aparece públicamente”, dijo en aquel momento.

Bonín fue un militante del teatro independiente y referente del ciclo Teatro por la Identidad. “Amo contar cuentos y me encanta encontrar cómplices para hacerlo. También me gusta que mi trabajo sea colectivo. Por eso nunca voy a las entregas de premios. No me gusta competir con mis compañeros. Eso es algo que imponen otros, de afuera, pero yo no lo hago. El teatro compite contra el individualismo, la meritocracia y las formas excluyentes del otro. Yo no me expongo en premios que digan ganaste, perdiste o sos mejor o peor que otros”, reconocía.