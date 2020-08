La pequeña pasó un mal momento tras una clase de equitación Crédito: Instagram Evangelina Anderson

16 de agosto de 2020

La pequeña Lola Demichelis, hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, sufrió un leve accidente en una clase de equitación.

Evangelina, desde sus Stories de Instagram, compartió con sus seguidores el episodio, y aclaró el motivo detrás de su decisión de hacerlo público. "Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles", escribió la modelo.

Posteriormente, le dio la palabra a su hija, a quien se la vio con un pañuelo en el brazo y una venda en el codo, para que se explaye sobre lo sucedido.

Lola Demichelis narró la experiencia en primera persona Crédito: Instagram Evangelina Anderson

De acuerdo a lo narrado por Lola, tras la clase de equitación en Marbella, su profesor le pidió que lleve al animal a la caballeriza, pero el trayecto fue complicado para ella, si bien está acostumbrada a hacerlo, dado que ama el deporte y lo practica con frecuencia.

"Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear", contó Lola en el video. "Se asustó, empezó a correr y me empujó. Me caí, me rasguñó, y me raspé la espalda y la rodilla, aunque eso no duele tanto", narró la pequeña, mientras se escuchaba a su madre decir que el mal momento ya había pasado, y que estaba bien de salud tras el susto.

Asimismo, Anderson subió a su cuenta las imágenes que le iba mandando a su marido para tranquilizarlo, dado que Demichelis se encuentra en Munich, donde hace unas horas llegó Evangelina con Lola, y sus otros niños, Emma y Bastián.

Recordemos que la modelo estaba disfrutando de la temporada veraniega en su casa de Marbella, antes de partir hacia el encuentro del futbolista en Alemania, donde finalmente se reunió la familia.