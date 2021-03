Un pacto de amistad: Jennifer Aniston y un tatuaje muy especial

Jennifer Aniston se abrió y contó el significado del “11 11″ que lleva tatuado en su piel. La actriz compartió un mensaje de cumpleaños para su íntima amiga Andrea Bendewald y escribió: “Hermana para siempre de otro señor” [una expresión en inglés que hace referencia a la hermana que uno elige]. Además sumó una foto donde se ve que ambas llevan el mismo tattoo en sus muñecas.

Años atrás, la actriz de Friends contaba a The New York Times que Bendewald era su amiga más antigua [se conocen desde los 14 años]. Juntas trabajaron en The Morning Show y Andrea fue parte de la sitcom de los 90 Suddenly Susan y además participó de un capítulo de Friends.

En febrero, con motivo del cumpleaños de Aniston, su amiga más antigua también había compartido una foto donde se veían ambos tatuajes. “Qué ganas de celebrar y hacer real más deseos mágicos. Amo transitar esta vida con vos”, escribía por ese entonces la también actriz quien ha descripto a Jen como “su melliza de otra madre, su alma gemela”.

La primera vez que Aniston mostró el tatuaje fue hace un año en una conversación por Zoom con otra de las protagonistas de Friends. En ese momento se especuló sobre el número como algo relacionado a la espiritualidad. También se pensó que tendría que ver con el día de su cumpleaños, ella nació el 11 de febrero, o con el año en que una de sus mascotas murió, 2011. Ahora con esta foto queda claro que el mismo tiene que ver con esta longeva amistad.

