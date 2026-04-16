Las canciones de Cris Morena se suman a Wizzy World: “La magia es protagonista y eso me emociona”

Wizzy World anunció este jueves la incorporación de la autora, actriz, directora y productora argentina Cris Morena como socia musical de su universo animado destinado a chicos en edad preescolar.

Reconocida como una de las creadoras más influyentes de la industria del entretenimiento global, se espera que Cris Morena aporte al mágico universo Wizzy su visión creativa, su sensibilidad narrativa y un catálogo de canciones icónicas con un alcance probado en más de 70 países.

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, Wizzy se posiciona como una nueva generación de contenido preescolar que integra animación, música, tecnología y aprendizaje en un ecosistema diseñado para acompañar el desarrollo infantil. En pocos meses, su canal de YouTube superó los 250 videos publicados en español, inglés y portugués, alcanzando decenas de miles de suscriptores en tiempo récord y consolidándose como una de las propuestas más innovadoras del segmento.

Con personajes mágicos, entrañables y visualmente únicos, desarrollados con animación de alta calidad, Wizzy transforma cada momento cotidiano en una oportunidad para aprender, explorar y descubrir el mundo con alegría, seguridad y fantasía.

Como parte de esta alianza, el catálogo musical de Cris Morena será reinterpretado por los personajes de Wizzy en YouTube. Melodías que trascendieron fronteras, idiomas y generaciones renacen ahora en un formato pensado especialmente para los más pequeños: con nuevas versiones visuales, musicales y narrativas que conservan intacta la esencia emocional y la magia que convirtió a estas canciones en fenómenos globales.

Los primeros lanzamientos ya disponibles en español, inglés y portugués son uno de los temas más recordados del universo de Chiquititas y Rincón de Luz, “Rechufas”, y el clásico interpretado por Flavia Palmiero en La ola está de fiesta, “Pipí papá”, que próximamente serán seguidos por otros grandes éxitos del catálogo.

“Toda mi vida creé desde la convicción, que la música y la magia pueden transformar la infancia y la juventud en un lugar más luminoso, más alegre y lleno de sueños”, indicó Cris Morena, sobre esta alianza estratégica. Y agregó: “Ver hoy mis canciones dentro del universo Wizzy, donde la magia es protagonista, me emociona profundamente porque significa que aquello que acompañó a tantas madres y padres en su infancia hoy puede volver a vivir junto a sus hijos, creando nuevos recuerdos y uniendo generaciones a través de la música”.

Detrás de Wizzy World Inc. se encuentra un equipo interdisciplinario de ejecutivos de entretenimiento, tecnología y especialistas en desarrollo infantil, junto a más de 20 profesionales entre productores, animadores, músicos, creativos, psicopedagogas, pediatras y expertos en inteligencia artificial.