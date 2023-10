escuchar

Mientras Martín Insaurralde intenta controlar el impacto del escándalo que protagonizó junto a Sofía Clerici, que dañó su carrera política y que lo llevará a Tribunales a explicar el origen de su fortuna, las miradas comenzaron a posarse en Jesica Cirio . Es que la empresaria y conductora de La peña de morfi estaría en una nueva relación con un empresario inmobiliario con quien habría pasado unos días de descanso, también, en un yate sobre las costas europeas.

“En el medio de esta novela van entrando nuevos integrantes”, adelantó Flor de la V esta tarde en Intrusos. Luego de una breve introducción donde la conductora se preguntó por el futuro de Cirio en Telefe y aseguró que ella va a hablar aunque no en su programa, La peña de morfi. En tanto, Marcela Tauro lanzó un comentario que se volvió el centro del debate. “Ahora apareció un novio de ella” , comentó. Y de a poco fueron sumando información sobre el incipiente romance.

“Ella hizo un viaje”, arrancó Tauro. En ese momento, Karina Iavícoli intervino para asegurar que, luego de investigar, pudo comprobar que fue en el mismo momento en el que Insaurralde estaba en Marsella con Clerici . A su turno, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar recordó la información que dio hace un tiempo Estefanía Berardi en Mañanísima y que generó un gran enojo en Cirio. “Le dijo de todo. La amenazó”, repasó.

“¿Cómo se llama el muchacho?”, pidió saber De la V y fue Tauro quien respondió. “Elías Piccirillo. Tiene 40 años. Mucha plata, pero mucha, cuando te digo mucha, es mucha”, describió la periodista. En ese momento compartieron en la pantalla la imagen de la cuenta de Instagram y en el piso señalaron algunas cuestiones llamativas como que no tiene ni una sola publicación. “Puso privado y borró todo”, aseveró Marcela.

Continuando con la descripción, Tauro contó que el hombre que habría conquistado el corazón de Cirio es un asesor financiero que también está relacionado al mundo inmobiliario y a las criptomonedas . “Él se define más como un empresario de bienes raíces”, acotó Pablo Layus. Luego, Tauro teorizó sobre las intenciones del joven en cuestión: “Él quería que se supiera” . Y contó que fue el mismo Piccirillo quien se reunió con una persona importante por negocios y que en un momento le confió: “Yo soy el novio de Jesica Cirio”. “Y a mí me llega [esta información], como me llega todo”, expresó ante las consultas de sus compañeros.

Los posteos que publicó Jesica Cirio el 21 de julio de sus vacaciones en Ibiza Instagram @jesicacirio

Además de la anecdótica charla entre Piccirillo y el empresario, Tauro mostró el contundente mensaje que Elías dejó en un posteo de Jesica. El carrete muestra una escapada de la modelo al Viejo Continente y data del 31 de julio. “Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños”, escribió él con varios emojis de corazones en un comentario. En las fotos, con el paisaje de Ibiza, se puede adivinar que, como Insaurralde y Clerici, la flamante pareja también disfrutó de una velada a bordo de un yate.

Por último, Tauro contó que sabe cómo se conocieron, pero que por el momento no lo puede revelar, que él vive mitad en los Estados Unidos y mitad en la Argentina y que es hermano de un hombre del área de Transporte que trabaja como consultor: Juan Martín Piccirillo.

Florencia de la V, cercana a Cirio , confesó que le preguntó hace un tiempo a Jesica por los rumores que aseguraban que no estaba sola y que ella le había contestado que no tenía ganas de blanquear a nadie. “Decía ´estoy sola, pasándola bien, disfrutando´”, reveló. Luego dijo con seguridad que todavía Insaurralde y Cirio no llegaron a un acuerdo de divorcio y que tampoco se pusieron de acuerdo con las cifras. “Del lado de ella dicen eso”, aclaró De la V. Por su parte, Tauro explicó que Rodolfo Baque, el abogado de la enfermera de Maradona que una vez visitó el piso de Intrusos, le confirmó que era el representante de Cirio en el divorcio.

Firme en Telefe

A pesar de que la conductora está separada del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof desde hace meses, apenas trascendió el escándalo se empezó a decir que Telefe quería despegarse de este conflicto y por eso le estaban buscando un reemplazo en el programa dominical. Sin embargo, desde Telefe e incluso la propia Cirio desmintieron estas versiones y aseguraron que estará este domingo al frente del ciclo como siempre.

La Peña con Diego Leuco y Jesica Cirio ADRIAN DIAZ BERNINI

