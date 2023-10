escuchar

A raíz del escándalo por las lujosas vacaciones de Martín Insaurralde con una modelo en Europa y las consecuentes denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, la continuidad de Jesica Cirio en La peña de morfi fue puesta en duda en las últimas horas. A pesar de que la conductora está separada del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof desde hace meses, se empezó a decir que el canal quería despegarse de este conflicto y por eso le estaban buscando un reemplazo. Sin embargo, desde Telefe e incluso la propia Cirio desmintieron estas versiones y aseguraron que estará este domingo al frente del ciclo como siempre.

El comienzo de los rumores

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando coconductora para La peña de Morfi. Veremos si se confirma, pero es alguien de adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, lanzó Beto Casella días atrás, sembrando la incertidumbre sobre un posible alejamiento de Cirio del ciclo dominical.

A raíz del escándalo de su exmarido, peligraría la participación de Jesica Cirio en La Peña de Morfi del domingo Captura

Tras advertir que “para el canal es un problema”, el conductor de Bendita TV hizo referencia a “la mufa” que últimamente está teniendo el ciclo musical (en referencia a lo que pasó primero con Jey Mammon y ahora con Cirio): “ Me parece que les va a costar tenerla a ella al aire ”, dando cuenta que la imagen de la señal de Martínez es otra, muy lejos de estos escándalos.

Casella no fue el único que lanzó el rumor. Any Ventura, Marcela Tauro y Marcelo Polino también coincidieron con la versión del conductor sobre una supuesta “soltada de mano” de Telefe a Cirio.

La palabra de Jesica Cirio y Telefe

Jesica Cirio desmiente que la hayan corrido del ciclo de Telefe (Fuente: Captura de video/Telefe)

Ante las especulaciones y versiones que circulan, fuentes del canal le hicieron saber a LA NACIÓN que Cirio “va a estar en La Peña como todos los domingos”. La conductora, en tanto, también salió al cruce de las versiones y dialogó con la periodista de eltrece Paula Varela. “Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada. Todo lo contrario: todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, recibió mensajes muy amorosos y está todo tranquilo, y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente” , contó la panelista de Socios del espectáculo.

En cuanto a su situación legal, Cirio habría dicho que la AFIP la investigue “de arriba a abajo” y que ella tiene todo en blanco en todos sus trabajos. “Dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”, aseguró Varela.

¿La peña... sin conductores?

Este domingo, Diego Leuco no estará al frente del ciclo por un viaje con Luzu TV Captura Telefe

Luego de que Georgina Barbarossa se alejara de la conducción de La peña de morfi para operarse de la rodilla, Diego Leuco ocupó su lugar. Desde hace ya varios domingos, el periodista se puso al frente del programa dominical junto a Cirio y, según sus dichos, está muy contento con este nuevo desafío en su carrera. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el conductor no estará en pantalla este domingo, ya que tenía pautado un viaje a Cataratas junto al equipo de Luzu TV.

Su ausencia con aviso cae justo en medio de este escándalo, lo que genera una mayor incertidumbre. Tras la información de que la modelo y bailarina sí estará presente, ahora la pregunta es quién la acompañará en este formato de cinco horas que presenta números musicales, entrevistas y recetas de cocina.

Ante la ausencia de Leuco, Georgina Barbarossa podría volver este domingo y despedirse del público de La peña Captura de video/ Telefe

Según pudo saber LA NACION, uno de los nombres que se baraja es el de Barbarossa, pero todo depende “de cómo se sienta”. Es que, si bien la actriz y conductora ya está recuperada de su operación de rodilla, al hacer tanto reposo quedó mal de la lumbar, por lo tanto se le dificultaría estar parada tanto tiempo al aire. Al parecer, el canal está esperando su respuesta, que se conocerá en las próximas horas. En caso de que acepte, sería la oportunidad para que Barbarossa se despida del público del programa de Gerardo Rozín, ya que hasta fin de año seguirá con Leuco al frente.

