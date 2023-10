escuchar

Este sábado salió a la luz el escandaloso viaje que protagonizó el -ahora- ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien pasó días en Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clereci, que recibió todo tipo de regalos lujosos durante su escapada romántica. Las imágenes y videos generaron indignación por el delicado contexto económico del país. Unos días después se pidió que se investigara aún más al político por enriquecimiento ilícito y una de las que está en boca de todos es su exesposa, Jesica Cirio, quien habría recibido 20 millones de dólares por su separación en junio de este año.

Tras las escandalosas imágenes que generaron repudio en la sociedad y en el ámbito político a pocos días de las elecciones generales 2023, la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el diputado Ricardo López Murphy pedirán que se investigue a Insaurralde por “enriquecimiento ilícito” y que se contemple también la posibilidad de que haya incurrido en “lavado de activos”, ya que, basados en la información periodística, habría abonado 20 millones de dólares a su exesposa Jesica Cirio para cerrar el divorcio.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde finalizaron su relación amorosa en junio de este año Gerardo Viercovich - LA NACION

“El señor Insaurralde no tiene ninguna otra actividad comercial o de negocios que sea conocida y relevante, más allá de su actividad como funcionario público en diferentes cargos electivos y no electivos, por muchos años”, remarcaron los denunciantes.

Ante todo lo que salió a la luz, se esperaba que Jesica Cirio se refiera al tema en La Peña de Morfi (Telefe) el domingo pasado; sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto y además se rumoreó que este domingo ya no formará parte del programa.

Este lunes por la mañana, Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo (eltrece), reveló la desafiante postura de la modelo y conductora ante todo lo que se dijo públicamente.

La palabra de Jesica Cirio en medio del escándalo de Martín Insaurralde

“(Cirio) Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada (en La Peña de Morfi), que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo, que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, indicó Paula Varela este martes a la mañana, con respecto a los rumores que señalaban que estaba en duda su participación en el programa de cocina y música.

Luego continuó: “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todo en blanco, en todos sus trabajos. Y dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”.

En este diálogo, Jesica Cirio también le confirmó la aparición de una amante, cuyo nombre Paula Varela no quiso dar al aire, pero que se trata de una famosa del ambiente y que es otro escándalo en puerta. “Se lo acaban de confirmar, es de otra amante de Martín. A ella le asombra porque es muy conocida suya y ya estuvo con otro político”, explicó la panelista, en medio de todo el escándalo que surgió a partir del viaje de Martín Insaurralde a Marbella.