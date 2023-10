escuchar

Después de que trascendieran una serie de audios en los que Pancho Dotto expresa su enojo por la forma en que es retratado en la serie documental sobre la vida de Valeria Mazza, Un sueño dorado, la modelo y empresaria se refirió a las diferencias que mantiene con quien fue su representante durante sus años dorados en las grandes pasarelas.

En diálogo con la periodista Maite Peñoñori, en una entrevista con LA NACIÓN, Mazza se refirió al enfrentamiento con quien supo ser su manager en los inicios de su carrera. Al ser consultada por las repercusiones de la producción de Paramount+ y las afirmaciones de Dotto en relación a que estaría dispuesto a producir su propia serie para referirse a aquellas épocas, expresó con humor: “Me encantaría verla”.

Mazza aseguró luego no comprender los motivos detrás de la reacción de Dotto. “No entiendo mucho el porqué de su enojo”, manifestó. Y a continuación, invitó a todos a ver la serie. “ Al principio, muchos periodistas, sin verla, empezaron a repetir: ‘Ah, pero no lo puso’, y la verdad es que en la serie está, yo cuento cómo fue mi historia, cómo fueron mis inicios, y él en la serie está ”, sostuvo.

Más tarde, la empresaria precisó que Dotto no da su testimonio en la biopic por decisión propia. “ No aparece hablando porque no quiso. Se lo invitó a participar y dijo que no. Yo cuento mi historia y en mi historia él está. Hay videos, fotos. De hecho, cuando fue la presentación, le mandé un mensaje y la invitación. Y le puse: ‘Me encantaría que vengas’. Y él [respondió] con ‘beso, abrazo, corazones, te quiero como a una hija’, todo, todo ”.

Sin embargo, llegado el momento del estreno de Un sueño dorado, Dotto decidió no acudir a la presentación. “No vino”, aclaró Mazza, y aseguró sorprenderse luego por la reacción posterior que tuvo el empresario, quien se quejó por su ausencia en el documental.

“A la semana lo veo en todos lados diciendo estas cosas. La verdad es que a mí me duele porque siento que debe estar mal para que le pase todo esto. Y, además, verlo decir: ‘Gracias a mí, gracias a mí’ [en relación al éxito de Mazza en su carrera], me parece de una soberbia... Me parece demasiado. Yo no me animaría ni a mis hijos a decirles: ‘Gracias a mí sos lo que sos’. ¡Guau! Pero bueno, yo mi historia ya la conté, y si él quiere contar la suya, es libre de hacerlo”, opinó.

Pancho Dotto, años atrás, junto a su madre (der) y Valeria Mazza

El exmanager padece desde hace tiempo problemas de salud y, después de que se filtraran los audios en los que se refiere a Mazza y a su esposo, Alejandro Gravier, sufrió un cuadro de estrés por el que debió ser internado. Al respecto, la empresaria comentó: “ A la vida hay que tomársela con un poco más de tranquilidad, no hay que estresarse, porque después uno se tiene que desestresar. ¿Para qué? No vale la pena. Y sobre todo cuando no hay conflicto ”, señaló.

Finalmente, Mazza asegura no comprender el trasfondo del enojo de Dotto. “Nuestra relación comercial terminó en el año 1994 o 1995, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Yo me fui a New York, y dije: ‘Ya está’. Tenía agencias [de representantes] en todas las ciudades, pero con él seguimos luego teniendo relación; de hecho, en 1998 yo me casé y él estaba en mi casamiento. Vino. Y cuando nació mi hijo también estuvo, con lo cual, o fue todo una mentira o no sé”, apuntó.

Sobre las críticas que Dotto dirigió al esposo de la modelo, Mazza concluyó: “Se la agarró con él... Bueno, él siempre tuvo una pica con Ale, no sé por qué, pero es un tema que tendrá que resolver él”.

La internación de Pancho Dotto y los audios de la polémica

Tras accidentarse con su moto un mes atrás, Pancho Dotto sufrió un pico de estrés por una serie de obras que inició en el museo para sus autos de colección que tiene en Entre Ríos y en su casa en la barranca de San Fernando. Estos inconvenientes, más un chequeo médico posterior, lo llevaron a recluirse desde hace unos días en el Centro Adventista de Vida Sana Puiggari.

Pancho Dotto

Al comenzar su internación, lo llamó la periodista Mercedes Cordero, del programa Desperezate (Canal de la Ciudad), para consultarlo por el estreno del documental sobre la vida de Valeria Mazza. La primera respuesta de Dotto fue “estoy internado”, sin más detalle, y eso generó inmediata preocupación. Pero luego envió dos mensajes de audio que se volvieron virales, en los que disparó contra Valeria Mazza y Alejandro Gravier. “Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza sin mí. Ella es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier”, dijo Dotto en uno de esos mensajes.

