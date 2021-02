Vacunados VIP: Cinthia Fernández le exigió disculpas a Alberto Fernández y la cruzaron duro en Twitter

A pocas semanas de confirmar que se presentará como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Cinthia Fernández arremetió contra el presidente Alberto Fernández, por el escándalo del vacunatorio VIP. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) le exigió al primer mandatario que le pida disculpas públicas a todos los argentinos, y desató la polémica en Twitter.

“¿Che, el presidente @alferdez no va a decir la palabra ‘disculpas´? ¡Qué vergüenza, qué tristeza! Más les vale que se apuren con la vacunación porque se aseguran la patada en el c... antes de tiempo”, lanzó sin filtro en un tuit. Inmediatamente sus palabras causaron revuelo y todo tipo de opiniones enfrentadas.

Las referencias a su próxima candidatura no tardaron en llegar, y una seguidora la criticó por su mensaje: “Si vas a ser diputada, tenés que empezar a estar informada de todo; el Presidente no tiene porqué pedir disculpas, cumplió con su deber de echar al responsable”. Ante este tipo de contestaciones, la panelista de LAM redobló la apuesta y volvió a escribir sobre el tema.

Cinthia Fernández arremetió contra el Presidente Alberto Fernández por el escándalo de la vacunación VIP Twitter @cinthiafernández

“Creo que sí debería pedir disculpas. No pienso igual, ¡ellos sabían de todo esto! Fue una falta de respeto a todos: es la autoridad máxima y quién nos representa; y tampoco veo porqué habría que felicitarlo por el despido, si es lo mínimo que debía hacer”, retrucó en un nuevo tuit.

También hubo quienes le sugirieron que “mejore su vocabulario” a la hora de dar sus opiniones, y una vez más, la panelista fue categórica: “No me da miedo, algunos con estudios tampoco llegan lejos por corruptos; prefiero ser bruta y no delincuente con título”.

Por último, aclaró que no es su intención publicar “tuits políticos”, sino que se explaya como una “persona común y corriente, libre de opinar al ver la vergonzosa noticia”. Recordemos que el Presidente aludió en sus redes sociales al escándalo que implicó la salida del ministro de Salud Ginés González García, y su reemplazo por Carla Vizzotti: “Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”.

LA NACION