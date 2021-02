Cinthia Fernández reveló cuál sería su primer proyecto como diputada nacional

En junio del año pasado, Cinthia Fernández recibió una propuesta para ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y confirmó haberla aceptado recientemente. Ahora, todos quieren saber qué piensa hacer en caso de ser elegida para representar a los votantes en el Congreso.

En su momento, la proposición quedó interrumpida por la pandemia de coronavirus, pero estos últimos meses convencieron a la panelista de espectáculos de probar suerte en las urnas.

Cinthia Fernández anticipó el primer proyecto que presentará si es elegida diputada. - Fuente: elnue

Fernández anunció en Los ángeles de la mañana (LAM) que su nombre estará en las boletas del partido Unite, el mismo espacio político de Amalia Granata. Y entrevistada por José María Listorti en Hay que ver, contó las problemáticas que quiere abordar en caso de ganar las elecciones.

Si bien la bailarina es consciente de que no tiene una formación política, dejó en claro que su experiencia resultará suficiente para defender las causas que considera fundamentales como los temas de familia, en los que se siente muy involucrada por los conflictos que mantiene con Matías Defederico, el padre de sus hijas.

“Yo siento que puedo abarcar poco pero bien, y sé que en la comisión de familias puedo aportar un montón de cosas porque la vivo todos los días: el tema de la cuota alimentaria, las madres solteras, el tema de la adopción que me toca por un tema familiar y me interesa muchísimo”, manifestó Fernández en una videollamada desde el gimnasio que armó en su casa.

Cinthia Fernández junto a sus hijas, con quienes suele posar vestida de forma idéntica

“Son cosas en las que me siento más que capacitada para hablar, porque las sufro. Como los tiempos de la Justicia, los derechos de madres e hijos que no se cumplen y los sufro también”, prosiguió.

En esa línea, Cinthia se refirió a cómo se aplicaba la ley cuando vivía en Ecuador. “Esto te lo puede decir ‘el deudor’. Había compañeros de él que no pagaban los alimentos de los hijos. Los iban a buscar al entrenamiento, se los llevaban en cana hasta que pagaran, y no podían volver a trabajar”, señaló.

Y aseguró: “Me encantaría que se los lleven presos, o que se endurezca la ley y que tengan miedo, porque si no, no pasa nada. Lo conté en LAM. A esta altura, a mí me deben casi dos millones de pesos de cuota alimentaria, que tuvieron que salir de mí porque yo tuve que tener menos tiempo con mis hijas para cubrir esos baches”.

“Yo no paso hambre. Mi realidad económica no es la de un montón de mujeres que lo sufren cinco veces más. Hay tipos que le pasan mil pesos y tienen tres chicos, y esos es cagarse de risa en la mujer y en los hijos”, concluyó.

LA NACION