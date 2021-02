El lamento de Dady Brieva por la salida de Ginés González García: “A comerla”

El conductor y actor cómico Dady Brieva se mostró “sorprendido” al enterarse, mientras estaba en el aire de su programa, que el ahora exministro de Salud Ginés González García dejaría su cargo luego de que Alberto Fernández le pidiera su renuncia a causa del escándalo del vacunatorio VIP.

Luego de defender la performance del titular de la cartera de salud y aceptar la decisión del Presidente, el exMidachi sentenció: “A comerla, pero no me parece justo”.

Dady Brieva sobre la salida de Ginés: "A comerla..."

A partir de la confesión del periodista Horacio Verbitsky de que había recibido la Sputnik V en el Ministerio de Salud luego de haber llamado a “su amigo” Ginés González García, se reveló que habían sido varios los que recibieron la vacuna rusa cuando todavía no les correspondía, simplemente por tener algún contacto o relación con el poder. El escándalo del “vacunatorio VIP” provocó que Fernández exigiera la renuncia del ministro de Salud, algo que sucedió en la tarde del pasado viernes.

Al enterarse de esta decisión, Brieva opinó sobre el tema en su programa radial Volver Mejores, de El Destape Radio, la misma emisora donde casualmente por la mañana Verbitsky había hecho la revelación sobre su vacunación de privilegio. “Estoy totalmente sorprendido con lo que contás”, le dijo Brieva a la periodista Carla Pelliza, que lo había puesto al tanto sobre la situación.

“Sabía que había un runrún, todo lo que decís es verdadero, soy un soldado de este proyecto de El Destape y el día que no piense igual, me iré -continuó el cómico, de fuerte ligazón ideológica con el oficialismo-. Lo que me cuesta entender es que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que había sido bandera de este Gobierno, que si hubo un ministerio que había hecho todas las cosas bien era [el de] Ginés”.

Por el escándalo del vacunatorio VIP, el viernes pasado Alberto Fernandez le exigió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García Marcelo Manera - LA NACION

“Yo ni lo conozco, no conozco a nadie, no tengo el teléfono de nadie, pero si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien, por lo cual la imagen de Alberto Fernández estaba subiendo día a día con esto de la vacunación había sido a través de la tarea que había realizado ese ministerio”, insistió Brieva.

Luego, el exMidachi expresó que aceptaba la decisión, pero con resignación: “Está todo bien. Comparto, adhiero y tildo todos los puntos. Que la consecuencia haya sido (la dimisión de González García) habiendo tantos ministros que por ahí no son una bandera que vos decís: ‘Qué bárbaro lo que están haciendo’, pero justamente este ministro, que ha representado el interés del Gobierno y lo que fue el interés popular...”.

“Fue esta la consecuencia. ‘Son buenas’, decía mi papá -agregó Brieva, en referencia a aceptar la derrota en el juego del Truco-. A comerla. Pero sinceramente no me parece justo”.

Finalmente, el conductor volvió a defender la gestión de Ginés y de paso también elogió el trabajo de Martín Guzmán, titular del Ministro de Economía. “Dos ministerios que anduvieron muy bien en todo este tiempo de andar pisando huevos”, concluyó, siempre en tono de lamento.

LA NACION