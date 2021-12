Verónica Cangemi: “Siempre canto como si fuese la última vez”

Camina con paso firme por los pasillos del Teatro Colón, viene de hacer una entrevista para la radio y es el día de descanso de los ensayos previo al estreno de La Finta Giardiniera . La ópera de Mozart en la que canta el rol protagónico y que despide la temporada lírica de este año. Seis funciones a partir de hoy, que tienen a Hugo de Ana como regisseur y Marcelo Ayub como director musical. A pesar de haber sido este el lugar en el cual debutó hace 30 años, la vida y las oportunidades llevaron a esta soprano argentina a desarrollar su carrera en el exterior, cantando en los principales teatros alrededor del mundo, junto a renombradas figuras y reconocidos directores. Ese momento se le quedó grabado para siempre. “Llevaba puesto un vestido azul en terciopelo que me lo hice especialmente para esa ocasión. Cantaba La Betulia Liberata de Mozart y yo no sabía si tendría más oportunidades de volver a cantar aquí, así que me propuse hacerlo como si fuera la única y última vez. Y eso ha sido mi clave a lo largo de todos estos años, siempre canto como si fuese la última vez,” dice Verónica Cangemi .

Para lograr una larga carrera dentro de la lírica, la soprano explica que es necesario cumplir una serie de requisitos en los que muchas veces la inteligencia debe privar por sobre la emoción. “Si me encontrara a esa Verónica joven en su camarín, ya lista para salir a cantar por primera vez, le diría que conservara la misma energía y entusiasmo. Y que siempre siguiera el camino de elegir el repertorio justo, eso es fundamental para no equivocarse y terminar arruinando la voz. Además hay que mantenerse estudiando con un maestro como si fuese el primer día. A a veces los cantantes pensamos que sabemos todo y no es así; nosotros nos escuchamos con el oído interno y necesitamos de alguien que lo haga con el externo. Yo tuve la fortuna de tener de guía a mi madre, quien era cantante lírica y se dedicó a darme las claves para acompañarme y guiarme”.

Para Cangemi, sostener una carrera como la suya, con tres décadas cantando en los mejores teatros alrededor del mundo, requiere también de muchos sacrificios PATRICIO PIDAL/AFV

Ganó varios concursos internacionales, siendo el Francisco Viñas (que aún continúa en Barcelona) el más importante. Allí la contactó un gran manager, quien le aconsejó qué camino seguir apenas comenzaron a llegarle numerosos contratos. “Dijo que era necesario planificar una estrategia para mi vida musical. Él sabía que faltaban cantantes para cantar con los mejores directores del mundo barroco y me propuso hacer una audición para ver si me tomaban para ese repertorio. Me explicó que era mejor hacerme un nombre en todos los teatros del mundo al lado de figuras como Sir John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Marc Minkowski, entre otros, para luego más adelante cuando estuviese más sólida cantar lo que quisiera y así fue, mi agenda estaba llena hasta con 7 años de anticipación. La solidez técnica que fui adquiriendo hizo que también comenzaran a llamarme otros directores. Claudio Abbado me escuchó cantar Gluck y me propuso que grabásemos Mozart y Pergolesi. Pero también tuve que tomar decisiones difíciles enfocándome en tener una carrera a largo plazo, eso implicó rechazar el papel que me ofreció Zubin Mehta para la famosa Turandot que se hizo en la Ciudad Prohibida. Yo sabía que aún no estaba lista. Hubo de pasar un tiempo hasta que decidiera ampliar mi repertorio incorporando otros roles. Aunque nunca dejo de cantar barroco ni Mozart que son la salud vocal de mi vida”.

Y será precisamente con un rol mozartiano con la que estará celebrando estos 30 años de carrera. Para Cangemi, este compositor representa la prueba de fuego para todo cantante de ópera. “Hay que tener gran solidez técnica porque Mozart es como una radiografía, te das cuenta de inmediato quién tiene la voz apropiada y quién la agranda para hacerla parecer como un rol de Puccini cuando en realidad no lo es. No se puede cantar barroco con la voz para Liú, esa es la diferencia”.

Afirma encontrarse en un momento pleno. “Hoy no tengo que rendirle cuentas a nadie y la presión que antes podía sentir ha ido desapareciendo para darle paso al disfrute de cada cosa que hago. Lo que si existe es un compromiso mayor y por eso tengo que dosificar bien mi energía para poder estar con toda la capacidad física que se requiere para aguantar el tiempo en el escenario, en el que la entrega tiene que ser al cien por cien, no me sirve de otra forma.”

Para Cangemi, sostener una carrera como la suya, con tres décadas cantando en los mejores teatros alrededor del mundo, requiere también de muchos sacrificios. “Lo que más me costó fue sacrificar la cotidianidad, en mi casa en Francia paraba solo un mes al año, el resto del tiempo estaba viajando. A mis hijos, que también están siguiendo carrera en la música, los crie viajando con una niñera por todo el mundo, de hotel en hotel, pero al final gané porque seguí mi pasión que es cantar”.

Ha sido protagonista de momentos memorables a lo largo de su carrera y cuenta haber sido la única cantante en el Teatro Colón que ha hecho un bis en una ópera: “Cuando en el Rinaldo de Händel canté ‘Lascia ch’io pianga’, la gente empezó a aplaudir sin parar, tanto que el director me miró y me lancé a cantar de nuevo. No sabía en ese momento que para hacerlo había que pedir permiso”.

Con una importante lista de discos grabados, más de 40, Cangemi explica el reto que representa cantar para una grabación. “Resulta muy interesante porque en un disco tienes que mostrar con tu voz lo que no puedes mostrar físicamente. En el escenario tu cuerpo puede ayudar, pero aquí es solo la voz a través de sus colores quien tiene todo el trabajo. Siempre lo encontré gratificante y por eso me han llamado tanto”.

Veronica Cangemi, ya piensa en su retiro PATRICIO PIDAL/AFV

El año próximo volverá al Colón para interpretar a Mimí en La Bohème y a dar un recital junto al tenor Michael Schade dentro del Ciclo de Grandes Intérpretes, pero ya piensa en su retiro y anuncia que será en 2024, cuando cumple 60 años. “Lo digo con total convencimiento, después de ese momento no pienso cantar más en una ópera. Quizás algún recital, pero nunca más una producción de ópera. Me quiero retirar a lo grande, que la gente me recuerde en mi plenitud. Por el respeto y el amor que le tengo a la música debo tener la misma firmeza de cuando debuté y decir hasta aquí llegué, ya fue mi momento”.

Durante la pandemia, el tiempo obligado de retiro lo vivió como uno de transformación. Junto a su pareja, el empresario Gustavo Grobocopatel, se dedicó a cantar folclore y grabaron un disco: Canciones de Cuyo. “El folclore es un amor mutuo que compartimos, nos dedicamos a hacer música juntos. También volví a tocar el violonchelo, algo que no hacía desde los 20 años, pero a su vez, fueron momentos de grandes reflexiones, quiero dedicarme a ayudar a las nuevas generaciones para que esta pasión por la ópera los envuelva como lo hizo conmigo”.

Habla con entusiasmo de un proyecto que se está gestando, uno que piensa en grande y que busca como objetivo llevar más difusión de este género tan valioso como es la ópera y que no puede perderse. “Estamos trabajando en un proyecto llamado Ópera en camino. Un proyecto privado para el cual pienso encontrar los mejores patrocinantes alrededor del mundo. Ya está armada la fundación de la cual soy la directora artística. Me acompañan grandes personalidades y entre las que por ahora puedo nombrar está Enrique Iglesias, expresidente del BID y quien es mi mentor. Ópera en camino será una especie de teatro rodante (un gran camión) que viajará por todas las ciudades, sean grandes o pequeñas y puede llegarse a una plaza o a un campo y transformarse, gracias a la mejor tecnología, en el escenario más imponente para presentar una ópera. Es como el Cirque du Soleil que transformó al circo. Queremos hacerlo con la ópera”.