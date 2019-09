Verónica Castro anunció que se retira de la actuación

Verónica Castro ha decidido retirarse de su profesión de actriz. La artista lo anunció desde las redes sociales y explicó: "Estoy agotada de tanto mal". La decisión de la diva surge después de que quien fuera su amiga, la conductora mexicana Yolanda Andrade, asegurara que ambas se habían casado en una "ceremonia simbólica" hace 20 años.

Castro, con el posteo de una canción de su hijo Cristian en Instagram, escribió un mensaje a sus fans: "Hoy es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años: quiero mi paz ¡Dios los bendiga!".

La semana pasada, Castro había negado los dichos de Andrade: "No voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida". Además había confesado que estaba muy triste con la conducta de quien alguna vez fue su amiga y que tras ayudarla muchos años para que se reponga de sus adicciones se había "cansado de sus bromas" y ya no la quería más.

Debido al anuncio de su retiro, Verónica Castro fue tendencia en las redes sociales y muchos de sus seguidores lamentaron no ver más en una ficción a quien fuera la reina de la telenovela mexicana con títulos como Rosa Salvaje, y que el año pasado brillara en la serie de Netflix, La casa de las flores.

La versión de Andrade

Los rumores sobre la supuesta boda de Andrade y Castro comenzaron cuando la conductora insinuó que se había casado con la actriz. Las suposiciones sobre el romance fueron creciendo hasta que la cantante decidió dar una entrevista y aclarar que nunca se había casado.

Tras ello, Andrade dijo en un ciclo de televisión de México: "Que diga que yo soy la lesbiana y ella no, no me molesta. Si mañana dice que no es chaparra, está bien. Si dice que yo soy hermafrodita, no me importa. Yo estoy en tratamiento contra mis adicciones y vivo el día día. No tengo por qué mentir y no miento. De mi boca no salió la afirmación de quién había sido la novia y ella después dijo que sí". Luego, ante la pregunta de si era verdad que se había casado en una ceremonia simbólica y secreta con Castro, contestó: "Sí".