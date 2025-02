“Va a ser un fiestón”. Cristian Castro: un matrimonio de solo 10 meses, otro de menos de un mes, tres hijos y una nueva boda en 2026

Ocho años después de haber firmado el divorcio con su tercera mujer, la violinista mexicana Carol Victoria Urban Flores (37), Cristian Castro (50) está listo para volver a pasar por el altar. “El matrimonio siempre será lo más lindo de mi vida”, dijo el eterno romántico. Fiel a sus palabras, el intérprete de “Azul” compartió la feliz noticia junto a su prometida, la cordobesa Mariela Sánchez (43), en una reciente entrevista en el programa Secretos verdaderos. “Va a ser un fiestón… Estoy contento y agradecido porque Mariela ha sido muy tolerante conmigo”, explicó desde Nueva York. Si bien la celebración será en 2026, no hay una fecha exacta aún, y la pareja ya tiene el visto bueno de la madre del cantante, Verónica Castro (72). “Mi suegra encargó los anillos y ahora estamos organizando la fiesta de compromiso”, agregó entusiasmada la cordobesa. Los novios se conocieron a fines de 2023 durante un viaje que hizo el músico a Villa Carlos Paz, donde ella tiene una inmobiliaria.

Cristian y Mariela se conocieron a fines de 2023 en Villa Carlos Paz, donde ella tiene una inmobiliaria. Mariela ya conoció a su futura suegra Verónica Castro. “Todas las noches hablo con ella”, reveló en el programa de Susana Giménez.

El flechazo fue inmediato y al poco tiempo comenzaron a salir. Enseguida él organizó una miniescapada a México para presentarla a su familia y, si bien a su vuelta anunciaron su ruptura, dos meses después se dieron una segunda oportunidad. “Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El amor no es para cobardes”, escribieron en sus redes sociales. Desde entonces, Cristian y Mariela se muestran superenamorados. De hecho, él se instaló en Córdoba y allí planean proyectos en conjunto, como la participación de ella en el próximo video del mexicano. “Me vine a Villa Carlos Paz y estoy haciendo vida sana: ella cocina todo el día y nos encanta salir a correr, andar en bicicleta y disfrutar del aire libre”, contó a Susana Giménez.

La pareja durante un viaje a Italia.

Junto a Verónica Castro, quien mandó hacer los anillos de compromiso.

UNA Y OTRA VEZ

A fines de los años 90, Cristian conoció a la abogada argentina Valeria Liberman (49) en un restaurante de Puerto Madero y al día siguiente la invitó a salir. Fue tal la pasión que los unió que al año siguiente anunciaron su compromiso con una fiesta para cincuenta personas. Sin embargo, el cantante rompió su relación en plena organización de la boda y con el vestido de la novia ya comprado. Galán y seductor nato, al poco tiempo volvió a apostar al amor de la mano de la socialité y modelo paraguaya Gabriela Bo (44), con quien finalmente se casó en 2003. El matrimonio duró diez meses y firmaron el divorcio en Miami en julio de 2004. Según contó ella tiempo después, sus padres nunca estuvieron de acuerdo. “Mis papás no estaban para nada felices, esa es la realidad. Por eso nunca me casé por Iglesia. Mi mamá me decía: ‘No hace falta que te cases, podemos hacer todo el simulacro’”, reveló Gabriela.

La socialité y modelo paraguaya Gabriela Bo fue su primera mujer. Se casaron (Verónica Castro había dado el visto bueno) en una ceremonia íntima, celebrada en Asunción el 8 de marzo de 2003. Diez meses después anunciaron su ruptura. Reuters

La ruptura –rodeada de rumores de infidelidad y celos, entre otras razones– habría sucedido después de que ella llamara por teléfono a su marido luego de un concierto y la atendiera su ex, Valeria Liberman. Trece días después de firmar el divorcio con Bo, Cristian se casó con Liberman en una ceremonia religiosa por el rito judío celebrada en Miami ante 85 periodistas y 42 invitados. “Esta vez sí me caso for ever. Vale es la mujer de mi vida”, confesó el cantante. La fiesta tuvo lugar en el resort Ritz-Carlton de Key Biscayne y la gran ausente fue Verónica Castro, quien con el tiempo haría público su desacuerdo con la unión. “Nunca la quise porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran. No me gusta que una mujer haya hecho daño a otra para poder separarla de su primer matrimonio”, declaró Vero en el programa de la Televisión Azteca Ventaneando. El músico y su mujer estuvieron juntos cinco años y tuvieron dos hijos, Simone (20) y Mikhail Zaratustra (17). En 2007 firmaron el divorcio en una corte de Miami y, tras una larga batalla judicial, Valeria obtuvo la custodia de los chicos.

El intérprete de “Azul” y Valeria Liberman celebraron su unión bajo la tradición judía en Miami, ante 85 periodistas y 42 invitados. La fiesta tuvo lugar en el lujoso resort Ritz-Carlton de Key Biscayne. Orlando L. Garcia - Getty Images North America

Si bien volvió a vivir nuevos y apasionados romances –incluyendo una breve relación con la colombiana Paola Erazo, con quien tuvo a su hija Rafaela–, Cristian no volvió a dar el “sí, quiero” hasta diez años después, cuando conoció a su coterránea Carol Victoria Urban Flores. Se casaron el 23 de mayo de 2017 en una fabulosa hacienda de Yucatán. Fue el matrimonio más breve que tuvo el cantante: veintiocho días. “No nos dimos tiempo para conocernos bien”, explicó el hijo de Verónica. Ahora el artista mexicano pone todas las energías en los preparativos de su cuarta boda. Sin perder la fe en el matrimonio, asegura haber encontrado la paz junto a Mariela. “Ella me va a ayudar a organizarme. Ya estaba con muchas ganas de lograr estabilidad con una mujer”.

El 23 de mayo de 2017 Cristian y la violinista mexicana Carol Victoria Urban Flores dieron el “sí, quiero” en una boda secreta organizada en la hacienda “Xcanatun”, en Yucatán. Todo se terminó durante la luna de miel. PIPE GABER

