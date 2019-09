Una conductora mexicana asegura que se casó con Verónica Castro hace 20 años

Verónica Castro, en el centro de una polémica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 11:50

Verónica Castro se encuentra envuelta en una tormenta mediática de la que quiere salir, pero parece que por ahora el pronóstico no está de su lado. Todo comenzó cuando Yolanda Andrade, una conocida conductora mexicana, afirmó que hace 20 años se casó con la actriz en "una ceremonia simbólica", sin papeles, en Ámsterdam.

Rápidamente, Castro negó sus declaraciones, pero admitió que tuvieron una profunda amistad en el pasado. "La he ayudado mucho con sus adicciones, pero ya no quiero ser parte de sus bromas (...) No voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida", expresó.

Las idas y vueltas de este escándalo se remontan a junio pasado cuando la conductora y la actriz Montserrat Oliver publicaron en YouTube un video en el que hablaban sobre qué harían antes de morir. Andrade dijo que se casaría, pero al momento recordó que ya lo había hecho hace 20 años. Fue entonces que muchos comenzaron a preguntarse con quién se había casado. Luego, al ser consultada por el ciclo de TV Hoy, ella contestó: "Sí, me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas".

Un casamiento secreto y simbólico

Verónica Castro y Yolanda Andrade fueron muy amigas en el pasado

Si bien en un principio dijo que no quería dar a conocer el nombre por respeto a esa persona en cuestión, en julio, Andrade publicó en sus historias de Instagram un fragmento de una entrevista en la que Verónica Castro contaba que una mujer le había pedido matrimonio.

"Relaciones con mujeres qué ¿de amor? No me ha venido ninguna a pedirme matrimonio, pero qué lindo sería ¿no? Pero no me ha llegado la pareja gay que venga a pedirme matrimonio. Bueno, hubo una que sí me pidió matrimonio", decía Castro en el audio que correspondía a una entrevista a la revista Quién, según difundió Televisa.

No obstante, Andrade no admitía aún si se había casado con Castro o no. En una entrevista con Javier Poza y ante la pregunta del millón, la conductora contestó: "Fui madrastra de dos, todo lo que yo te diga es cierto. Puedo bromear, pero todo es cierto".

Fue entonces que Castro decidió hablar sobre el tema y en una entrevista realizada el miércoles pasado negó los dichos de Andrade. Aclaró que todo "era una mala broma", que en el pasado la había querido mucho como amiga y que la consideraba una mal agradecida porque ella la había ayudado mucho con sus adicciones.

"No voy a ser lesbiana en esta ocasión"

Castro, muy enojada con esta tormenta mediática que la tiene como protagonista

"Nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda? Una cosa es que hagas una broma, y te cases también en broma, como en una kermés. A mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo", dijo la diva de las novelas al ciclo Venga la vida la semana pasada.

Y sumó: "Me da mucha pena desilusionarlos. Ya no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad. En esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida".

Más tarde, en el programa Todo para la mujer, aseguró: "Es una broma como las que hace siempre Yolanda. Es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento".

Verónica Castro desmintió una supuesta boda con Yolanda Andrade. 06:52

Video

Además, entre otras cosas, relató que se comunicó con Andrade para que no la molestara más con este tema. "Quise mucho a Yolanda. La quise mucho pero ya no la quiero. Ya le dije que ya no porque ya se pasó de graciosa y de simpática, pasó a ser agresiva", remarcó.

Por otra parte, pidió que la dejen tranquila pues está muy preocupada por la salud de su madre: "Ya dejo de reírme de una estupidez, es como fastidioso, ¿sabes? Mi mamá está en cama, está viendo la televisión y es bastante desagradable escucharla [a Andrade] decir todo lo que dice. Es como si de repente te sacaran los trapitos de hace 20 o 40 años de tu vida. Yo no estoy vendiendo mi vida ni me interesa venderla".

El descargo de Andrade

Tras los dichos de Castro, Andrade dio una entrevista al ciclo Primer Impacto y explicó: "Que diga que yo soy la lesbiana y ella no, no me molesta. Si mañana dice que no es chaparra, está bien. Si dice que yo soy hermafrodita, no me importa. Yo estoy en tratamiento contra mis adicciones y vivo el día día. No tengo por qué mentir y no miento. De mi boca no salió la afirmación de quién había sido la novia y ella después dijo que sí".

Ante la pregunta de si era verdad que se había casado en una ceremonia secreta con Castro, contestó: "Sí".

En las redes

Esta polémica entre las dos figuras públicas se replicó en las redes sociales. Ambas se tiraron con directas e indirectas desde Instagram. Ante los dichos de Castro sobre que no la quería más, Andrade publicó una imagen con la música de Rosa Salvaje en el fragmento que dice "Tengo triste el corazón".

El posteo de Yolanda Andrade contra Verónica Castro Crédito: Instagram

Por su parte, el jueves pasado, Castro posteó una captura de pantalla en donde se ve una imagen de ella con Andrade en una playa con el título: "Yolanda Andrade confirma que sí se casó con Verónica Castro". La actriz, como epígrafe de la imagen, escribió: "Esta también es mentira, fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esa noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa, yo llegaba de hacer ejercicio".

Andrade le contestó: "Mentirosa, Montserrat no estaba con nosotros". A lo que Castro contestó vía Twitter: "Que no les mientan a ustedes, nos encontramos en una reunión que nos invitó nuestro jefe por su compromiso. Allí me pidieron quedarse juntas en casa".