Verónica Soldato: “No me voy a arreglar con Cabak porque tiene una doble vida”

“De ninguna manera me voy a arreglar porque tiene una doble vida y me engañó constantemente”, le dijo Verónica Soldato a Ángel de Brito sobre su posible reconciliación con Horacio Cabak.

Desde que empezó este escándalo, De Brito se convirtió en una especie de vocero de Soldato, quien descubrió el fin de semana pasado chats de Cabak con otras mujeres y a su entender comprobó infidelidades. La disputa de la pareja tiene todos los condimentos de un culebrón y parece no tener fin todavía.

“Quizá fui muy confiada. No quiero pensar que me meten los cuernos y por eso no me voy a arreglar. Acá, en casa, tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia, pero me valoro. Quise que se supiera para no quedarme con la angustia porque sino él se hubiera ido de casa y todos me hubieran preguntado a mí. El culpable es él, el que trajo toda la basura a la familia. Que se saque la careta y cuente”, dijo Soldato siempre a través de De Brito en Los ángeles de la mañana. Y agregó: “No lo odio, no puedo odiarlo todavía y lo que más me preocupa son los chicos”.

Según pudo comprobar Soldato en los chats que encontró en el celular de Cabak, él tuvo coqueteos con varias mujeres que son muy activas en las redes sociales. Una de ellas, según dijo Yanina Latorre, “es una azafata de Aerolíneas Argentinas, que está casada con un piloto y trae productos de Miami para vender”. Y otra de las supuestas amantes de Cabak es la fotógrafa colombiana Marite de Jesús, que trabaja en nuestro país. Con ambas se mandó mensajes muy llamativos desde noviembre pasado.

“Con Rocío Oliva pasó lo mismo. Una vez subió un video (...) haciéndose los lindos y eso fue una falta de respeto hacia mí. Ya era desagradable en Polémica en el bar cuando hablaban de él [haciendo referencia a partes del cuerpo de Cabak]. Hacían chistes con Pachu y no me gustaba cómo se estaba transformando la imagen de Horacio. No sé cómo en tan poco tiempo encontré tantas cosas. Imaginate si no me hubiera bloqueado tan rápido. Quería que se sepa todo para que él dé explicaciones sino me iba a quedar sufriendo en casa y él riéndose en los programas. La responsabilidad es toda de él”, aseguró Soldato.

Y sumó: “De Rocío sospecho porque lo conozco mucho a él. Odiaba todo el tema Maradona, le parecía de cuarta y de repente empezó a decir: ‘Oliva me cae bien, es buena mina’. Me generó sospechas por actitudes de Horacio. No sé qué le pasa a este hombre, quizá con todo esto él quería que yo me enterara. Horacio no se quiere arreglar conmigo sino mantener su imagen impecable”.

Confusión. Mariana Brey habló desde Miami, donde pasa sus vacaciones, y aclaró que nunca tuvo ninguna relación con Cabak, más que profesional porque trabajaron juntos en varias oportunidades. El mal entendido surgió porque uno de los contactos de Cabak estaba registrado como Mariana Lam, pero en realidad esa tal Mariana era la azafata.

