Vicky Xipolitakis, una mamá feliz: su regreso al teatro de revistas, el segundo puesto en MasterChef y su nuevo look

Vicky Xipolitakis acarició el trofeo de MasterChef Celebrity: la revancha pero no pudo quedárselo porque la ganadora del reality de cocina fue Sofía Pachano. Sin embargo, se muestra agradecida con el programa y asegura que aprendió a cocinar más rico. En diálogo con LA NACION, Vicky habló de su vuelta al teatro de revistas, de su hijo Salvador y de sus ganas de volver a enamorarse.

-¿Fue una decepción no ganar?

-Lo único que tengo para decir es gracias, gracias, más gracias. En la vida, con mucho esfuerzo y amor, todo es posible. Gracias a la gente que me acompañó con tanto cariño e hicieron tanta fuerza para que llegue a la final. Sin levantar el trofeo, me hicieron feliz igual. Gracias a toda mi incondicional familia que son mi motor y mi fuerza y gracias a todo el equipo por haber confiado en mi y por haberme dejado ser parte de este gran proyecto. Y a los mejores profesores de cocina que pude tener: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Además, a todos mis compañeros, porque de ellos también aprendí. Felicitaciones a Sofía Pachano, muy merecido su trofeo porque es una gran cocinera.

Vicky Xipolitakis, con nuevo look instagram @victoriaxipolitakisok

-¿Algo que decirles a quienes te subestimaron?

-A todos aquellos que alguna vez me subestimaron también les agradezco. Les confieso que me ponía triste cuando pasaba eso, pero a la vez me daban más fuerzas. En la vida con sacrificio y esmero todo se puede.

-¿Cocinás en tu casa?

-En casa cocino yo, comida de hogar cálida y llena de amor.

-¿Y ahora qué sigue, laboralmente hablando?

-Sigo en Cortá por Lozano, con Vero Lozano, todas las tardes y es un hermoso equipo de trabajo delante y detrás de cámara. Y estoy en el teatro Premier de jueves a domingos con Cobra K.

Vicky Xipolitakis y Vero Lozano Gentileza Vicky Xipolitakis

-¿Cómo es volver a ponerse las plumas y el conchero?

-Me sorprendió la propuesta porque hacía años que no estaba en el teatro de revista y agradezco que Nito (Artaza) me tenga en cuenta como su primera vedette, junto a Gladys Florimonte y un gran elenco. Estoy contenta de haber vuelto a la calle Corrientes, estoy agradecida por el trabajo y pongo lo mejor en cada función. Pero realmente siento que no soy la misma de antes, la que trabajaba en una revista hace algunos años.

-¿Por qué?

-Hoy me siento una mujer más firme y segura, que trabaja para mantener y criar a su familia que es mi hijo y mi prioridad. Pongo todo lo mejor arriba del escenario para la gente que viene y paga su entrada y quiero que pasen una noche feliz.

-Cobra K tuvo algunos problemas antes de estrenar, cuando se bajó Ingrid Grudke, ¿cómo lo viviste vos y cómo están las cosas hoy?

-Lamentó la salida de Ingrid, pero no me corresponde hablar de lo sucedido porque no soy la protagonista. Yo tengo muy linda relación con todos.

-Hace pocas semanas cambiaste de look y te sacaste las extensiones, ¿buscabas verte diferente?

-Me encanta renovarme, me gusta la moda e ir probando looks nuevos. Me renuevo constantemente.

Con Marley, por el mundo

-¿Y tenés tiempo para entrenar?

-No tengo mucho tiempo para entrenar, pero soy de comer muy sano.

-Hace un tiempo contaste que de chica tuviste desórdenes de alimentación, ¿hoy te cuesta?

-Eso fue en la adolescencia y gracias a Dios y con la ayuda de mi familia lo superé muy rápido. Estoy disfrutando mucho todo lo que me pasa en la actualidad.

-¿Te acomodás bien con el trabajo y la crianza de Salvador?

-Estoy muy organizada con el trabajo y la crianza de mi hijo. Mi familia es mi gran apoyo. Del nene prefiero no hablar porque es menor y lo mejor es preservarlo. Pero está divino. Qué te puede decir una mamá babosa, si vivo para él.

Con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity Instagram: @victoriaxipolitakisok

-¿Cómo están las cosas con Javier Naselli, el padre de Salvador?

-No tengo nada que hablar del progenitor. Ni ganas...

-¿Volviste a enamorarte?

-No volví a enamorarme. Estoy soltera, pero apuesto siempre al amor.