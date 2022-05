Vicky Xipolitakis se animó a un osado cambio de look y sorprendió a sus seguidores: “Chau pelo”

Vicky Xipolitakis se convirtió en una favorita de la audiencia televisiva no solo por su divertida personalidad, sino por su excelente estilo. A través de sus looks extravagantes puede verse que disfruta a pleno de jugar con la moda y, a su vez, que no tiene miedo de romper los límites.

Brillos, colores potentes, prendas al cuerpo y llamativos accesorios son algunos de los aspectos infaltables en sus conjuntos. Pero, quizás, una de las características que más la definen es su larga melena rubia. No obstante, días atrás se animó a someterse a un gran cambio y sorprendió con un nuevo corte de pelo.

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) no solo logró ganarse un lugar en el mundo de la televisión y el modelaje, sino que también es una experta en el uso de las redes sociales. Gracias a sus habilidades de influencer logró acumular poco menos de 2 millones de seguidores con quienes mantiene un fluido ida y vuelta.

Es a través de Instagram que comparte fotos de sus looks, novedades laborales, tiernas postales familiares junto a su hijo Salvador -fruto de su relación con el empresario Javier Naselli- y, también, detalles de su vida cotidiana. En esta ocasión, decidió compartir con sus fans una serie de imágenes en donde presumió muy orgullosa su impensado cambio de look.

Vicky Xipolitakis se sacó las extensiones instagram @victoriaxipolitakisok

Tras lograr hacerse un lugar en su ocupada agenda -cargada de compromisos no solo televisivos sino con los shows teatrales de Cobra K -, pudo pasar por el salón. Recién salida, protagonizó una despampanante sesión de fotos en donde no solo mostró su nuevo pelo sino que, además, posó con un llamativo equipo deportivo.

Este consistía en una calza negra acompañada por una remera al cuerpo del mismo color. Por encima, llevaba un mini short deportivo en fucsia y un chaleco similar a las pecheras utilizadas por los jugadores de fútbol americano.

El nuevo look de Vicky Xipolitakis instagram @victoriaxipolitakisok

En cuanto a su ya icónica cabellera rubia, optó por sacarse todas las extensiones y lucir un corte por los hombros peinado con unos voluminosos rulos. Al contrario de otras platinadas que eligieron por regresar al castaño oscuro -como Lali Espósito o Sol Pérez-, Vicky prefirió mantener el tono de siempre.

“Estrené cambio de look, ¿les gusta? Chau extensiones, chau pelo”, escribió emocionada a modo de descripción. A su vez, aprovechó para darle las gracias al gran equipo de estilistas que la ayudaron y le dedicó una mención especial a sus peluqueros, al colorista y a quien estuvo a cargo de su maquillaje.

Vicky Xipolitakis mostró su cambio de look instagram @victoriaxipolitakisok

La publicación superó rápidamente los miles de Me Gusta y la sección de comentarios se llenó de felicitaciones, aplausos, emojis y mensajes de admiración frente al inesperado cambio.

Entre los miles de fans que se tomaron el tiempo de expresarle su cariño, también se leyeron varias dedicatorias de parte de colegas. Algunos de ellos fueron Verónica Lozano -con quien comparte largas horas de trabajo en el estudio de Telefe-, Virginia Gallardo, Belén Francese y, como no podía faltar, su hermano Nicolás.