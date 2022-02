Caso Xipolitakis-Naselli: ya hay fecha para el juicio oral contra el empresario en la causa por violencia de género

La disputa entre Victoria Xipolitakis y Javier Naselli no es ninguna novedad. Si bien hay varios frentes abiertos en la Justicia, ya hay fecha para el juicio oral y público contra el empresario en la causa por violencia de género. Será a finales de abril y la abogada de la modelo y exparticipante de MasterChef Celebrity explicó cómo será el proceso.

La Justicia citó a Naselli para el 28 de abril para comparecer en la causa de violencia de género. “Lo que espera mi clienta es una condena judicial, más allá de la condena pública que también debería suceder. Las víctimas de violencia de género no se pueden quedar sin justicia”, comentó Lorena Taffarel, abogada de Xipolitakis, en diálogo con Nosotros a la mañana.

Vicky Xipolitakis junto a su hijo, Salvador instagram

Si bien esa es la fecha pautada para que suceda el debate oral y público, la letrada advirtió que la jueza puede extender el proceso si lo considera necesario. “En esos días se exponen las pruebas que la fiscal interpretó que deben estar expuestas en el debate oral y a partir de eso el tribunal decide si es suficiente para condenarlo o no. Lo importante es que se respetó el plazo. En este caso todo sucedió muy rápido”, indicó conforme.

Respecto al cambio de jueza en la causa, la abogada explicó: “La jueza anterior fue recusada y se apartó de la causa porque había otorgado una probation sin el consentimiento de la víctima. Para que un acusado obtenga el beneficio de la probation, la víctima tiene que estar de acuerdo y Victoria nunca estuvo de acuerdo y fue clara. Por eso apelamos en segunda instancia y pedimos que la jueza se aparte del caso”.

En cuanto a si el juicio será presencial o por Zoom –ya que Naselli reside en los Estados Unidos–, la abogada aclaró que todas las partes tienen que estar presentes. “Los testigos citados, la querella, el acusado tienen que estar. Este es un juicio presencial, el debate es oral y público”, señaló mientras reveló de cuanto sería la pena que le correspondería en caso de ser considerado culpable: “Es una pena menor a tres años por lo que no prevé prisión”, advirtió. “Aunque en esta causa se juzgan varios delitos. No sólo la violencia sino el despojo, porque no nos olvidemos que cuando Vicky fue a la comisaría con su bebé en brazos a hacer la denuncia, cuando volvió a su hogar alguien había cambiado todas las cerraduras de la casa y de los cuartos. ¿No es violencia para el hijo que te cambien la cerradura hasta de tu propio cuarto? Esa noche el niño no pudo dormir en su cuna”, recordó.

Por último, Taffarel advirtió que su clienta jamás pidió que su hijo no tenga vínculo con su padre. “Victoria denunció un hecho que sucedió en Lanús y a partir de ese hecho la Justicia tomó medidas de prevención para que Salvador no volviera a estar en riesgo, para preservar su salud física y emocional. Fue una decisión judicial, nosotras no pedimos nada. No fue una decisión propia de Victoria de apartarlo de su padre”, concluyó.