Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: una historia de amor “inesperada”, que enfrentó prejuicios propios y ajenos

La de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini es una historia de amor que debió enfrentar prejuicios ajenos y propios. Pero como el amor siempre es más fuerte (tal cual dice la cnación), se permitieron sentirlo, se enamoraron, probaron convivencia, se casaron y hoy son padres de Emilio, que pronto cumple un año.

Se conocieron en 2012 cuando Estefanía Pasquini entró a trabajar en la Clínica Cormillot , aunque para ser precisos, se vieron mucho antes. “Estefanía me conoció hace más de 15 años, cuando empezó a estudiar Nutrición pero yo no la conocí entonces, porque era director de la carrera y no la registré; no la recuerdo. Años más tarde entró a trabajar en la clínica y al principio tampoco teníamos ninguna relación. Pero en un momento empezó a pedirme ayuda con sus pacientes, me consultaba temas laborales hasta que un día dejó de decirme doctor...”, detalló Alberto Cormillot.

La primera barrera que debieron sortear fue la de la mirada ajena, aunque los 48 años de diferencia de edad les hacía ruido también a ellos: hoy él tiene 83 y ella, 35. Al principio, los padres de Estefanía no aceptaron la relación y lo miraban con sospechas, preguntándose qué pretendía de su hija ese señor que era, incluso, mayor que ellos.

Hasta que entendieron que en esa pareja había amor y que lo que se veía de afuera era real: eran felices juntos. Pronto, le abrieron al doctor las puertas de su casa y empezaron a recibirlo con mucho cariño. En cambio, los hijos de Cormillot, Adrián (48) y René (54) aceptaron el noviazgo desde el primer día.

Cupido los sorprendió a los dos. Sobre el inicio de esta historia, Cormillot dijo: “No fue amor a primera vista sino que apareció con el trato cotidiano. Podría decir que me enamoró su calidez, su sensibilidad, su gran sentido del humor, que es una persona cero conflictiva y además es muy linda... El amor no tiene explicación, hay una vibración que se produce y que es especial, distinta. Esto explica también la diferencia de edad”, reflexionó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Y se sinceró sobre el tema: “La verdad es que yo mismo he criticado a algún amigo mío grande que se casó con una chica joven, por eso entiendo que algunas personas puedan pensar mal. Pero nada que nos digan puede ser más de lo que nosotros ya hablamos. Hoy no me importa mucho lo que dice la gente, aunque hay algunas cosas que duelen un poquito”, dijo antes de la boda.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, recién casados Movilpress

Y aclaró: “Tengo prejuicios como todos pero no ‘viejismo’. Aprendí a colgarme de un arnés a los 78 años. No me pregunto la edad que tengo cuando quiero hacer una cosa. Si puedo, la hago. La pregunta sería qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés. De todos modos, no me imaginé que iba a casarme otra vez. No estaba en mis planes”.

Boda y bebé

La pareja salió durante dos años antes de oficializar el noviazgo. Lo hicieron en 2019, cuando él invitó a Pasquini a Cuestión de peso, que por entonces emitía eltrece. A fines de ese año se casaron, con bombos y platillos.

“El casamiento es la forma de terminar de confirmarnos que nos elegimos para siempre, que somos una familia y que estamos juntos para las buenas y sobre todo para las malas , y nos aceptamos con todo lo que traemos de antemano. Cada vez que me dicen que mi relación con Alberto me va a quitar vida, yo les respondo que es todo lo contrario. Él a mí me da más vida de lo que cualquiera se pueda imaginar. Estar con él cambió mi relación conmigo misma... A veces pienso que me volvió una persona más normal”, dijo Pasquini en una entrevista.

Emilio, el hijo de la pareja, nació en septiembre del 2021 y tras varios intentos para lograr el tan deseado embarazo. “Lo estábamos buscando. Imaginate que una cosa de estas te puede venir de accidente si sos joven, pero a los 80 es porque tomaste la decisión. Antes de conocerme, ella no quería casarse ni tener hijos. Vaya si cambiaron las cosas”, le dijo el doctor a Revista Hola.

Y ella confesó: “Tuve otras relaciones previas, pero nunca había sentido la necesidad de casarme ni de ser madre. Estaba acostumbrada a vivir sola, a organizar mis vacaciones, iba y venía cuando quería. Estaba feliz con mi vida. Todos los días hacía crossfit, salía a correr, nadaba, tenía una vida más o menos armada. Cuando empezamos a salir con Alberto, vi las cosas de otra manera. Claramente me enamoré porque otra explicación no tengo. Creo que cuando te enamorás, pensás la maternidad como un camino posible. Alberto enseguida me entregó su corazón entero: ‘quiero todo con vos’, me dijo. ‘¿Todo qué?’, le pregunté con un miedo enorme porque sabía la respuesta. Con el tiempo me di cuenta de que no estaba jugando, que él verdaderamente quería todo conmigo”.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot el año pasado, durante la primera Navidad de Emilio Instagram

“Cuando me dijo eso, decidimos dejar de cuidarnos y ser papás. Nunca me había pasado sentir esto por nadie. Él es el hombre de mi vida. Me hizo relajar, bajar la guardia y animarme a ese primer paso para darle todo mi amor porque él ya hacía lo mismo conmigo. Contrario a lo que muchos pueden pensar por la diferencia de edad, no estamos en diferentes sintonías ni es desigual el amor que nos tenemos. Nunca me sentí tan feliz en mi vida”.

Dejaron de cuidarse pero Estefanía no quedaba embarazada y ahí empezaron los estudios, que también sorprendieron.

Estefanía Pasquini compartió en redes la evolución de su tan deseado embarazo Instagram: @estefi_pasquini

“Los resultados clínicos al final demostraron que él estaba como un pibe de 20 y la que tenía óvulos de señora mayor era yo. Tengo baja reserva ovárica, casi como una mujer en la menopausia. Y eso para mí fue un golpe. Recorrimos varias clínicas de fertilización para estimular los óvulos pero como no crecían, muchas veces se terminaba interrumpiendo el tratamiento. Hubo un momento que pensé que eso me pasaba por haber dicho tantas veces que no quería ser madre... Lo sentía como un castigo”, reveló la propia Estefanía.

Sin embargo, y a pesar de que “parecía imposible”, finalmente llegó el tan deseado embarazo y Emilio nació a pocos días de la primavera, el 17 de septiembre de 2021. “Nació Emilio. Está perfecto. ¡Estefi, también! ¡Somos mamá y papá!”, expresó el médico en su cuenta de Twitter. Pasquini, por su parte celebró la noticia en Instagram con una tierna foto de los pies del recién nacido junto a la leyenda: “Imposible dormir, si no puedo parar de mirarlo”.