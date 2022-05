Nito Artaza, sobre la renuncia de Ingrid Grudke a Cobra K: “Estaba preocupada por los ensayos y la ropa”

Tras la sorpresiva renuncia de Ingrid Grudke a la obra Cobra K, Nito Artaza rompió el silencio: aseguró que estaba al tanto de los reclamos de la modelo, contó por qué decidió bajarse de la dirección del espectáculo y habló de su discusión con Adriana Chaumont, la nueva directora.

“No sé, yo en realidad en este espectáculo estoy contratado como actor. No soy el productor general ni el director tampoco. Yo la adoro y la veía muy feliz a Ingrid, pero estaba preocupada por los ensayos, por la ropa. Es lógico cuando se acerca el estreno. Ella me transmitía a mí sus preocupaciones, pero yo no soy ni el productor ni el director ”, comentó el cómico en una nota con Socios del espectáculo.

Según la modelo, la gota que rebasó el vaso y la llevó a tomar la decisión de bajarse del espectáculo a dos días del estreno fue la acalorada discusión que Artaza tuvo con Chaumont, actriz y directora de la revista. “ Yo jamás le gritaría a una dama. Pero sí discutimos con mucha pasión. Uno se da cuenta lo que hace falta, lo que hay que hacer, pero fue eso nada más. Tuve que ordenar un poco porque veía que había cosas que hacer, pero soy respetuoso porque hay otra producción y otra dirección ”, advirtió el humorista.

Respecto a los motivos por los cuales se bajó de la dirección de la obra, explicó: “A mí me habían convocado para dirigir el espectáculo. Entonces hice escribir el espectáculo y yo comencé la dirección, pero al no coincidir con lo que me proponía parte de la producción, yo dije: ‘Hagamos una cosa: Como vos tenés claro que querés en los espectáculos, dirigilo vos. Y yo me eximo de esa responsabilidad y me quedo más tiempo con Cecilia’ ”, argumentó el humorista.

Según le explicó Grudke a LA NACION, el motivo que la llevó a dar un paso al costado de Cobra K fue la desorganización reinante en los ensayos: “En un momento dije ‘ya está’. Quizá fui exagerada y para ellos es común que esto pase, pero hace mucho tiempo elegí estar en armonía, estar bien y me voy de los lugares en los que me siento incómoda. Quiero reírme, divertirme y por eso me sumé a la obra. Me alegra que mi renuncia haya ayudado a darles tiempo para llegar bien al sábado. Se pusieron las pilas y están ensayando”.

“Estábamos a dos días del debut y había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así. Siempre le pongo muchas ganas a todo, pero honestamente llegó un momento que colapsé por un montón de situaciones y ya no era digno trabajar en esas condiciones”, sumó la modelo, que se preparaba para hacer un regreso al teatro de revista.

La palabra de Vicky Xipolitakis

El nombre de Vicky Xipolitakis también estuvo en el ojo de la tormenta, ya que algunas versiones aseguran que la modelo y la mamá de Salvador Uriel tuvieron algunos roces por ver quién aparecía última en el saludo final . Sin embargo, la mediática niega tener algún tipo de conflicto con la misionera y aseguró que le encantaría que vuelva al espectáculo.

“ Ojalá pueda regresar, la verdad que se lucía mucho acá arriba del escenario. Es una figura que enaltece el espectáculo ”, dijo Xipolitakis en una nota con Socios del espectáculo. Y enseguida, advirtió que tiene muy buena relación con todos sus compañeros: “Tengo una linda relación con todos, así que ojalá vuelva. No hay problema entre nosotras. Me cae muy bien. Nunca hubo ningún intercambio con Ingrid, al contrario. Es todo un placer”, señaló.

Tras asegurar que están ensayando a toda máquina, Vicky desconoce los motivos por los cuales se atrasó el estreno: “No tengo idea por qué se atrasó. Dicen que hay un montón de cositas técnicas, algo que es verdad porque es mucha la producción”, indicó. Sobre si llamaría personalmente a Grudke para convencerla de que recline su renuncia, aclaró: “Yo no me tengo que meter, no me corresponde. Yo no soy la producción, soy elenco”.