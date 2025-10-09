Victoria Beckham se sinceró sobre sus trastornos alimenticios

Cantante, primera dama del fútbol británico, empresaria, madre abnegada y también suegra conflictiva. Victoria Beckham ocupó, desde finales del siglo pasado, distintos roles y en todos recibió elogios y críticas despiadadas a nivel global. Y según reveló, algunos de esos comentarios adversos calaron hondo: en un documental sobre su vida, aseguró que debido a ellos comenzó a experimentar trastornos alimenticios.

El estreno mundial de esta nueva apuesta mundial de Netflix, que lleva como título el nombre de la artista y diseñadora de 51 años, se llevó a cabo este miércoles por la noche en Londres. Se trata de una serie en tres partes, dirigida por la estadounidense Nadia Hallgren, realizadora de un documental sobre Michelle Obama en 2020.

Allí, la británica, que es conocida desde sus inicios por su falta de gestualidad y por mostrarse como fría y distante, abre su corazón y habla sobre sus éxitos, pero también sobre “los altibajos” que la han formado su vida.

“La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!”, se la escucha decir con humor en el trailer oficial del documental. Allí, además, se describe como una “niña torpe” que “quería desesperadamente que la quieran” y relata cómo fue su difícil ingreso al mundo de la moda, tras la disolución de las Spice Girls. “La gente pensaba: ‘Es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?’”, recuerda, sobre aquellos tiempos, la esposa de David Beckham y madre de cuatro hijos.

Por supuesto que la de Victoria no es la única voz que relata su recorrido. Además de algunos de sus seres queridos más cercanos, el documental incluye a figuras de la moda, como la exdirectora de Vogue, Anna Wintour y el diseñador Tom Ford.

Victoria y David Beckham, un matrimonio que convive con el estrellato desde hace un cuarto de siglo

“Me pesaron en televisión nacional cuando Brooklyn tenía 6 meses”, explicó, y luego reflexionó sobre algunos de los comentarios que aparecieron en los medios sobre su imagen después de dar a luz a su hijo mayor.

“‘¡Subite a la balanza!’... ‘¿Bajaste de peso?’ Nos reímos y bromeamos al respecto cuando salimos en televisión, pero era muy, muy joven y eso duele”, recordó Victoria, refiriéndose a los comentarios malintencionados sobre su cuerpo. Y explicó: “Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme, porque dejé que me afectara. No sabía qué veía al mirarme al espejo. Perdí la noción de la realidad. He sido de todo, desde ‘gordita rechoncha’ hasta ‘delgada y elegante’”, rememoró.

Victoria admitió, además, que, debido a su trastorno, se volvió muy hábil mintiendo y que nunca fue honesta con sus padres sobre lo que le estaba ocurriendo. Y contó que, a su vez, estaba convencida de que podía controlar las críticas de los medios sobre su imagen de una manera “increíblemente malsana”. “Realmente, cuando te dicen constantemente que no eres lo suficientemente buena, lo terminás creyendo. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, se sinceró.

La entonces miembro de las Spice Girls y el exfutbolista, al comienzo de su relación Getty Images

Su esposo también se metió de lleno en el tema y analizó la manera en la que desde los medios se “desmenuzaba” el cuerpo femenino a comienzos de este siglo: “La gente creía que estaba bien criticar a una mujer por su peso, por lo que hacía o por su ropa. En la televisión ocurrían muchas cosas que ahora no ocurrirían, que ahora no pueden ocurrir”, aseguró.

“Mi Victoria, la que conocí, se sentaba en casa en jogging, sonriendo, riendo y tomando una copa de vino. Esa mujer empezó a desaparecer por las críticas que recibía”, reveló el exfutbolista.

En 2021, Victoria reconoció en el podcast Ruthie’s Table 4 que sigue manteniendo una relación extraña con la comida. “Soy muy quisquillosa. Me gusta que las cosas se cocinen de forma muy sencilla. No me gustan los aceites, las mantequillas ni las salsas. Así que, para la mayoría de los restaurantes, probablemente soy la peor pesadilla”, reconoció.

Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo y Elena Galera en una "cena de chicas" Instagram @victoriabeckham

En esa misma entrevista, explicó que “adoptó una alimentación muy saludable” cuando se unió a las Spice Girls. “En las giras, exigís mucho a tu cuerpo. Así que, a partir de ese momento, decidí intentar comer de forma sana. Mucha verdura, mucho pescado. No consumo ningún lácteo. No como carne roja desde que tenía unos siete años”, señaló.

