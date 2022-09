Violeta Urtizberea recordó la época en la que Fernán Mirás fue su padrastro: “Mi mamá tenía 28 años y él 18″

Violeta Urtizberea fue mamá de Lila en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Ahora, la actriz retomó su agenda y son varios proyectos, teatrales, televisivos y cinematográficos los que la tienen como protagonista. En una reciente entrevista, la actriz contó cómo logra compatibilizar todos esos desafíos con su maternidad, y se deshizo en halagos para con su compañero, el cantante Juan Ingaramo. “ Por suerte, Lila tiene una relación muy especial con su papá. La mamá es la mamá, pero la verdad es que está todo bastante repartido. El padre es casi como si fuese yo ”, explicó entre risas.

“También cuento con mi mamá y con un grupito de gente que me ayuda”, le contó a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y, a propósito de un inminente viaje a Uruguay para filmar una película junto a Matías Mayer, Urtizberea explicó: “Ya probé antes esto de irme... En abril grabé una serie que se llama Medusa, que creo que se va a estrenar a fin de año o en 2023, en Paramount +. Me tuve que ir tres semanas a Chapadmalal y volvía los fines de semana. Ahora vamos a hacer lo mismo, porque no verla por tres semanas me parece terrible”, se sinceró.

Ahondando en el tema de la materindad, Violeta contó que antes de quedar embarazada decidió congelar óvulos y explicó los motivos: “Mi mamá tuvo menopausia prematura. A los 39 años dejó de menstruar. Para ella no fue nada problemático porque ya había tenido dos hijos. Además, no tuvo ningún síntoma, así que todo perfecto, pero siempre me advirtió sobre la posibilidad de que fuera hereditario”.

“Soy de otra generación, que ya no tenemos hijos tan jóvenes... Y cuando tenía 33 dije: ‘Voy a mirar cómo es la cosa’. Y ahí me dijeron que tenía grandes chances, porque no tenía tantos óvulos. Ahí decidí congelar, por las dudas. Aparte, porque no quería tener el mandato de la maternidad y del reloj biológico sobre mis espaldas. A mis amigas que tienen la posibilidad de hacerlo, se los recomiendo”, agregó.

Y continuó con su historia: “Al mes siguiente, me dejé de cuidar y quedé embarazada. Fue muy loco, porque yo pensé que me iba a costar... Es muy azaroso este tema”. Urtizberea también se mostró muy sorprendida por la relación que supo construir con Ingaramo: “ Me da mucha esperanza en el amor y en la vida, porque yo pensaba que a los 3 años unos siempre terminaba aburriéndose” .

Luego, la actriz contó que, durante un tiempo, Fernán Mirás fue su “padrastro”. “ Mi vieja tenía 28 y él 18. ¡Era súper chico! Ahora es asistente social, pero en ese momento mi mamá trabajaba como actriz y lo conoció actuando ”, reveló.

“Ella siempre cuenta que lo vio y dijo: ‘¡Qué lindo ese chico!’. Y una amiga se asombró: ‘¡Tiene 18!’. ‘No me importa’, le respondió. En ese momento, yo tenía 3 años y estuvieron juntos hasta que cumplí 8. Un momento bisagra. ¡Fernán fue la persona con la que más jugué en mi vida!”, explicó.

Y agregó: “ Fernán era muy especial. No era un pibe común de 18 años. Ya era actor, era recontra sensible, maduro... Divino. Fue una persona absolutamente fundamental en mi vida ”.

“En Terapia amorosa fue la primera vez que trabajamos juntos, pero después de que ellos se separaron, yo lo seguí viendo toda la vida, no es que corté el vínculo. Era familia para mí. Es más... Muchas veces me preguntan de dónde surge mi amor por la actuación y lo más evidente sería pensar que surge de la familia de mi viejo [su papá es Mex Urtizberea y su tío, Gonzalo Urtizberea], pero pienso que Fernán tuvo mucho que ver ”, indicó.

“Él me filmaba, hacíamos películas... Hacíamos cosas que uno en general no hace con sus padres, porque los padres tienen otro rol. Si bien mi papá, sobre todo, es muy lúdico, Fer fue como el tío con el que jugaba a actuar”, explicó.