Virginia Lago, sobre Juan Darthés: “Si lo encuentro acá, le diría: ‘te quiero mucho’”

La denuncia de abuso sexual iniciada por Thelma Fardin contra Juan Darthés en 2018 hizo que muchos de sus colegas salieran a hablar públicamente de la situación. Mientras que muchos condenan sus supuestas acciones, hay otros que prefieren otorgarle el beneficio de la duda. Éste es el caso de Virginia Lago.

“Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchas horas las que uno pasa grabando. A mí me gusta conversar y de pronto estás doce horas ahí… Juan siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él”, dijo la actriz en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen a través de Mitre Live (Radio Mitre).

“Si lo encuentro acá le diría: ‘te quiero mucho’”, aseguró antes de expresarse sobre las denuncias de abuso sexual que han salido a la luz por parte de diferentes actrices y que siguen su curso en la Justicia. “Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creerle. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género… hay gente enferma y no sé como es”, explicó.

Virginia Lago también le hizo una sugerencia al Colectivo de Actrices. “No sé si llamarlas amigas, porque la amistad es algo muy grande. Son compañeras de trabajos las del Colectivo de Actrices. Me parece que tienen que juntarse y no estar enfrentadas a Juan Darthés. Yo a él lo quiero mucho”.

A pesar de haber compartido proyectos laborales, hoy en día la actriz no tiene contacto con el actor, que se encuentra radicado en su país natal, Brasil. “No tengo el teléfono de Juan, pero hablo con María Rosa Fugazot que sí ha hablado con él. No hablé con él, esperemos que se solucione y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa”, afirmó.

Cómo sigue la causa contra Juan Darthés en Brasil

Hace unos días se supo que el Ministerio Público fiscal de Brasil investigará a Juan Darthés por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, tras la denuncia radicada en Nicaragua por la actriz.

“Esto puede demorar un tiempo, pero no demasiado. Debemos esperar a lo que el juez decida, pero no implicará el levantamiento del pedido de extradición ni de la alerta roja internacional que pesan sobre el actor”, explicó el nuevo abogado de Fardin, Martín Arias Duval. En caso de hacerse lugar al proceso, la pena máxima que estipula la legislación brasileña para este tipo de delitos es de 12 años de prisión.

Actualmente, los tres ministerios públicos fiscales de Argentina, Nicaragua y Brasil, a donde el denunciado se fugó para eludir responsabilidad, consideraron que las pruebas presentadas y recabadas tienen contundencia suficiente para acusarlo penalmente. “Un recorrido que está sentando jurisprudencia internacional”, amplió Arias Duval.

LA NACION