Cuando el colectivo de actrices argentinas se creó, allá por el 2018 y al calor del pedido de legalización del aborto en el país, Viviana Saccone fue parte de la agrupación. Sin embargo, tiempo después se alejó de ese espacio. Ese portazo no solo llamó aquel entonces la atención sino que generó una polémica que trascendió en los medios. Este sábado, en La noche de Mirtha Legrand y ante la consulta de la conductora, la protagonista de la obra El botones volvió a hablar del tema. “ Sentía que tenían una idea política” , aseguró.

“¿Por qué te alejaste del colectivo de actrices?”, le consultó sin vueltas la Chiqui. “En realidad yo me fui del colectivo hace mucho tiempo”, recordó Saccone. De inmediato, hizo referencia a una entrevista que le hicieron un tiempo después para aclarar su postura. “Me preguntaron en un reportaje qué pensaba, por qué me había alejado. En realidad, la pregunta específica fue si era partidario, a lo que yo dije que creía que sí”, reconoció.

Pese a su postura, Saccone se detuvo para hacer una nueva salvedad. “No en cuanto al trabajo que hacen. Esto lo quiero remarcar, porque me parece que realmente hacen un trabajo muy bueno, y han hecho todo este tiempo un trabajo muy bueno. Pero sí sentía desde adentro que tenía como una idea política con la que yo no coincidía demasiado”, reconoció.

Ante la atenta mirada del resto de los invitados -el showman Martín Bossi; el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el cantante Joaquín Galán; y la periodista Teté Coustarot-, Saccone aseguró que no se fue del espacio en malos términos. Además, explicó que cuando le preguntaron por su partida, no se dio cuenta que quien le hacía la consulta era Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt, quien había denunciado al colectivo por no apoyarla a ella luego de denunciar a dos hombres por violación.

“En esa combinación, creo yo, que desde algún lado se dio la interpretación de que lo que yo acusaba era que las actrices eran partidarias a la hora de defender alguna situación sí y otras no. Yo no me quise referir nunca a eso”, aseveró en relación a las denuncias de violencia de género y abuso. “Yo no considero que sea así, que tomen partido. Yo me refería a que ellas, dentro de su postura personal, tienen una idea política. Como creo que también la tiene la Asociación de Actores. Me parece que hay una clara inclinación, ¿no?”, remarcó.

El colectivo Actrices Argentinas en las puertas de trubunales donde se lleva a cabo el juicio por abuso de Thelma Fardín contra Juan Darthés Silvana Colombo - LA NACION

Saccone explicó que esa pregunta de Jaitt, cinco años después de su partida, hizo que se generara un revuelo, pero que el tema “quedó ahí”. “Yo hablé con alguna de ellas, con Anabel Cherubito que me dijo ´¿por qué dijiste eso?´. Y lo que le expliqué es que, hay cuestiones incluso internas donde le dije ´vos te acordás que pasó esto y eso´, y ella coincidía conmigo en que de pronto, en su momento, se hacía defensa de situaciones que sí tenían que ver con cuestiones partidarias que son con las que yo no comulgo”, continuó. Sobre el final del tema, Saccone habló de su postura política. “Yo no voy con ningún partido en general. A mí me gustan de pronto las personas, y puedo estar de acuerdo o no con algunas situaciones, pero no la filiación a un determinado partido”, cerró.

En septiembre del 2022, cuando se generó la polémica, la periodista Fernanda Iglesias dio más detalles en LAM sobre la partida de Saccone. La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV todas las noches indicó que ella es antikirchnerista, lo que no iba en la misma línea que el resto de las integrantes del colectivo, quienes en diversas ocasiones mostraron una cercanía tanto hacia las políticas del gobierno anterior, como a sus dirigentes. “El kirchnerismo es muy intolerante”, aseguró la angelita sobre las dinámicas dentro de la agrupación que la exintegrante no compartiría.

Viviana Saccone fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha junto a Guillermo Montenegro, Joaquín Galán, Teté Coustarot y Martín Bossi StoryLab

En ese momento Cherubito, una de las representantes del Colectivo de Actrices, dio su opinión al respecto. “No quiero hacer de esto algo mediático porque no se logra nada bueno. No quiero entrar en ninguna disputa con Vivi, a quien quiero mucho. Hablamos y se aclararon las cosas”, le aseguró a LA NACION y en la misma línea agregó: “Nosotras no somos partidarias. Somos muchas y votamos a distintos partidos. Somos multipartidarias. Mientras nos denostan, nosotras estamos trabajando y haciendo lo que podemos, siendo un grupo de mujeres bastante solas y metiendo el cuerpo y haciendo cosas que muchas veces no nos corresponden”.

