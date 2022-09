La respuesta de Anabel Cherubito tras los dichos de Viviana Saccone contra Actrices Argentinas: “No somos partidarias”

escuchar

Hace unos días se disparó un conflicto que apuntó de lleno al colectivo Actrices Argentinas y rápidamente se encendió la polémica. Viviana Saccone contó en LAM (América) el motivo por el cual decidió abandonar esa agrupación. “Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, expresó. Sin embargo, ahora, Adabel Cherubito, una de sus integrantes, habló con LA NACION y dio su opinión al respecto.

“Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, le dijo Viviana Saccone al cronista de LAM. A su vez, dio algunos indicios del motivo por el cual decidió dar un paso al costado: “Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático. Involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada”. Si bien no quiso entrar en detalles, destacó que fue en ese momento en el que determinó que el espacio “estaba tomando un color demasiado partidario”, y eso no fue lo que la convocó a ella.

Viviana Saccone contó el motivo por el cual se desvinculó de Actrices Argentinas

Ante esto, Anabel Cherubito, una de las representantes del Colectivo de Actrices, dio su opinión al respecto. “No quiero hacer de esto algo mediático porque no se logra nada bueno. No quiero entrar en ninguna disputa con Vivi, a quien quiero mucho. Hablamos y se aclararon las cosas”, le aseguró a LA NACION y en la misma línea agregó: “Nosotras no somos partidarias. Somos muchas y votamos a distintos partidos. Somos multipartidarias. Mientras nos denostan, nosotras estamos trabajando y haciendo lo que podemos, siendo un grupo de mujeres bastante solas y metiendo el cuerpo y haciendo cosas que muchas veces no nos corresponden”.

Anabel es una de las integrantes del grupo que en 2018 conformaron varias actrices de renombre para dar voz a los reclamos sociales en el marco del debate por la interrupción legal y voluntaria del embarazo. En cuanto a cómo están funcionando actualmente, mencionó: “Esta semana estamos con muchísimo trabajo, con cosas bastante bravas que están pasando y con el Colectivo estamos ahí, metiendo el cuerpo y también dando nuestro tiempo”. Ante esto, defendió lo hecho: “Todo se ensucia con algo mediático, donde generalmente lo que quieren es que nos peleemos y nosotras no queremos ir por ahí”.

Anabel Cherubito habló tras los dichos de Viviana Saconne sobre el Colectivo Actrices Argentinas Sebastián Naon

Asimismo, quiso dejar en claro que “el colectivo de actrices no es nada violento”. “No somos agresivas, no somos violentas, no estamos juzgando con el dedito a ver quién dice qué, lo que hacemos es trabajar”, precisó. Sobre esto comentó que están organizadas, tienen distintas comisiones, hacen asambleas y votan. “Llevamos años ayudando a muchas mujeres, pero la verdad es que no lo hacemos público”, comentó y para cerrar volvió a remarcar que hay varios movimientos feministas y es importante diferenciarlos. “El colectivo de Actrices Argentinas es cero violento”, sentenció.

Anabel Cherubito habló con Juan Etchegoyen sobre los dichos de Viviana Saccone

Asimismo, anteriormente, la actriz también habló con Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, el ciclo que se emite a través de las redes de la radio, donde se refirió a la polémica. Allí, el periodista reprodujo un audio que ella le envió donde se la escuchó decir: “Yo hablé con Viviana en privado, le dije lo que pienso, ella comprendió y entendió que sin mala intención hizo un comentario que no es real”. Y agregó: “No es verdad que somos partidarias. Nosotras ayudamos a mujeres y no nos importa un carajo a quién votan y a quien no. Las que estamos aquí peleando, estamos ocupando un rol que ni siquiera nos corresponde y lo hacemos de buena voluntad”.