Viviana Saccone reveló el motivo por el cual abandonó el colectivo de Actrices Argentinas: “Hubo un episodio”

En 2018, en el marco del pedido por la legalización del aborto en Argentina, un grupo de artistas de renombre se reunieron para formar un colectivo para ponerle voz a sus reclamos sociales. Luego, se convirtieron en una representación pública de los hechos de violencia de género y abusos denunciados por sus colegas. Desde aquel momento hasta la actualidad, diversas actrices se retiraron del grupo, entre ellas, Viviana Saccone, quien justificó su salida al explicar que Actrices Argentinas se vio involucrada en cuestiones que ella no compartía.

“Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, expresó Saccone en una reciente entrevista con LAM (América). Asimismo, señaló que durante la conformación de la asociación estuvo involucrada, ya que se vio impulsada por el pedido de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo - aprobada finalmente el 30 de diciembre de 2020 - pero poco después comenzó a sentir la necesidad de retirarse de aquel espacio. “Ya no me sentía representada, desde ese lugar”, aseguró.

El colectivo se conformó en 2018 (Foto Instagram @actrices.argentinas)

En cuanto al motivo por el cual tomó la decisión de despegarse de Actrices Argentinas, Viviana señaló que ocurrió en un momento crucial .“Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático. Involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada”, destacó al mismo momento que señaló que no daría detalles sobre aquella situación, ya que no se trató de un asunto mediático. Sin embargo, no dudó en destacar que fue en ese momento que determinó que el espacio “estaba tomando un color demasiado partidario”, y eso no fue lo que la convocó a ella.

Viviana Saccone

Sin embargo, Saccone sostuvo que a partir del accionar de Actrices Argentinas se logró crear nuevas reglas en cuanto al proceder del trabajo en el rubro. “Es más claro. Antes todo era mucho más confuso”, detalló en una clara referencia a la denuncia que recibió Gerardo Romano por parte de su colega Paula Di Chello, quien lo acusó de haber abusado de ella durante la grabación de una escena que incluyó un beso. En esa línea, la actriz aseguró que la denuncia contra su excompañero se trata de un hecho casi aislado, debido a que es la primera vez que se lo acusa de una situación como esta. Sin embargo, destacó que en diversas ocasiones tuvo discusiones con Romano relacionadas a diversos temas, pero siempre existió un diálogo entre ellos.

En torno al motivo de su desvinculación de Actrices Argentinas, Fernanda Iglesias dio más detalles en LAM sobre por qué tomó esta la decisión Saccone. La periodista indicó que ella es antikirchnerista, lo que no iba en la misma línea que el resto de las integrantes del colectivo, quienes en diversas ocasiones mostraron una cercanía tanto hacia las políticas del gobierno actual, como a sus dirigentes. “El kirchnerismo es muy intolerante”, aseguró la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV sobre las dinámicas dentro de la agrupación que la exintegrante no compartiría.