Viviana Saccone reveló que usó Tinder y recordó el papel que jugó Diego Ramos

Este jueves, Viviana Saccone contó en una entrevista que durante un tiempo usó Tinder y relató cómo fue su llegada a la plataforma de citas. Para esto, jugó un rol fundamental Diego Ramos, quien no solo le instaló la aplicación y le explicó cómo funciona, sino que además también se involucró en la elección de los hombres que proponía la plataforma.

La actriz es una figura sumamente reconocida en la Argentina. Gracias a su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, construyó una popularidad enorme que logra que su presencia no pase desapercibida. Incluso, en más de una ocasión participó en Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli que retornará próximamente a la pantalla chica.

Por ese motivo, su popularidad es enorme y tiene un amplio nivel de fama a lo largo y ancho del país. En ese contexto, Viviana reveló una intimidad con respecto a su manera de buscar pareja que sorprendió a varios. La actriz de 55 años fue invitada al piso de Desayuno americano (América TV) y contó que durante un tiempo usó Tinder.

Viviana Saccone recordó cuando Diego Ramos le descargó Tinder

La charla ocurrió en el marco del juego de las tazas que propone el ciclo matutino. Allí, se juega con las mismas reglas que el beer pong, una actividad clásica en muchas juntadas nocturnas. El objetivo es lanzar una pelota de ping pong y que entre en alguna de las tazas que están del otro lado de la mesa. En caso de fallar, se debe responder la pregunta que leyó Pamela David, la conductora del programa, mientras que si el invitado acierta podrá hacerle una consulta a uno de los miembros del panel.

En esta oportunidad la pregunta fue: “¿Un amigo te descargó Tinder y te eligió un par de candidatos?”. Luego de fallar, Viviana Saccone tuvo que sincerarse y relatar esta divertida situación. “Diego Ramos me descargó (la aplicación). De hecho, él en un momento conoció a su pareja a través de Tinder”, comenzó.

A continuación, explicó que el actor es habitué de este tipo de plataformas y recordó el diálogo cuando se enteró de que Saccone no tenía ninguna app: “Me dijo: ‘¿Cómo no tenés Tinder? Yo te lo descargo’ y ya se copó él”. No conforme con esto, Ramos subió la apuesta y participó también en el proceso de selección de los perfiles que mostraba la app. Con el celular de su amiga en la mano y la aplicación abierta, likeaba a los hombres que le parecían atractivos.

Viviana Saccone reveló que usó Tinder durante unos meses Mauro V. Rizzi (Fotografo)

Ante la consulta sobre si aprendió a manejar la plataforma, Viviana respondió que Ramos le enseñó el funcionamiento, pero que no encontró el espacio que necesitaba para que su uso sea más efectivo: “Hay que dedicarle tiempo, ese es el tema”.

A pesar de definirla como una “gran aplicación”, remarcó que nunca llegó a concretar un encuentro con nadie que conoció por esa vía. Por último, afirmó que no tenía en problema en mostrarse durante el tiempo en el que tenía una cuenta en la plataforma: “Esos tres meses que usé la aplicación estaba mi foto y todo”.

LA NACION