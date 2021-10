La salida romántica de Regé-Jean Page y su novia, captada por los paparazzi

Regé-Jean Page y su novia Emily Brown fueron fotografiados en las calles de Londres. El actor de Bridgerton asistió a la proyección de Macbeth en el Festival de cine de esa ciudad y lo hizo acompañado de su pareja. Con un vestido de terciopelo negro de Giorgio Armani y su melena dorada, la escritora concentró todas las miradas de los presentes mientras que su novio, vestido en composé, la abrazaba y se mostraba súper enamorado y cariñoso.

Emily, con el pelo recogido y una sutil capa de maquillaje en su rostro, acompañó al actor que tras ser el Conde en la ficción de Netflix se convirtió en uno de los galanes más halagados de los últimos tiempos. Con esa sonrisa que supo conquistar corazones, Page eligió lucir un blazer cruzado de terciopelo con pantalones haciendo juego, ambos de Armani como el modelo de su chica, una camisa blanca y un moño elegante. En tanto, Brown acompañó el outfit con un sobre color verde y unos pendientes brillantes. Más tarde, se pudo ver a Regé-Jean hablando por teléfono.

Regé-Jean Page y su novia Emily Brown, en el BFI London Film Festival Splash News/The Grosby Group

La pareja fue vista por primera vez en público en febrero de 2021 fuera de la casa de Londres que comparten. Sin embargo hacía un año que habían comprado esa morada. Aunque se los ha visto en numerosos eventos y alfombras rojas desde que se vincularon románticamente por primera vez, incluidos los premios GQ, la pareja mantiene su relación apartada de los medios la mayor parte del tiempo.

Esta salida se produce justo después de que Regé-Jean sea el gran favorito para reemplazar a Daniel Craig como James Bond, después de 15 años. El actor, quien se rehusó a ser parte de la segunda entrega de Bridgerton, admitió anteriormente que se sentía “halagado” de ser incluido entre las estrellas británicas que han logrado fama internacional. “Creo que si sos británico y hacés algo notable, que otras personas noten, la gente empezará a hablar de eso. Creo que es bastante normal y me siento halagado de estar en la categoría de británicos que la gente ha notado. Nada más, o menos, que eso“, le dijo a The Mirror. Sin embargo, a pesar de ser el favorito, Regé-Jean dijo que estaba desconcertado por la idea de hacer planes en “este momento de la historia”.

De la soltería a Emily

Nacido en Londres, pero criado en Zimbabwe, Page hizo su primera aparición televisiva en 2004. Tras varios papeles secundarios, su protagonismo llegaría con Roots, pero su oportunidad para incorporarse al universo de Shondaland —como se llama al universo de Shonda Rhimes, la creadora de Grey´s Anatomy y Scandal— le llegó en 2018, con la incorporación a la serie For the People, una ficción de abogados producida por Rhimes. Camino que lo llevaría a Simon Basset en Bridgerton, personaje que le trajo no solo una serie de nominaciones a premios de televisión, sino también legiones de admiradores.

El galán de Bridgerton y su novia, meses atrás en las calles de Londres GROSBY GROUP - Splash News/The Grosby Group

Page se convirtió en uno de los rostros del momento. Su perfil de Instagram pasó en semanas de tener 20.000 seguidores a 4,8 millones. Su fama creció tanto y tan inmediatamente que incluso su nombre sonó rápido para ser el próximo James Bond. Pero si bien el duque deja poco a la imaginación durante las abundantes y explícitas escenas de sexo en la ficción de Netflix, la vida real de Page se mantiene bajo un halo de misterio.

Tras el boom de Bridgerton, el actor fue protagonista de varias entrevistas, donde contó anécdotas, como que era un gran aficionado tanto a la música como al café [bebida que lo ayudó a atravesar los rodajes], hasta que tuvo que aprender boxeo, mejorar su dicción o montar a caballo para la serie. Y también se convirtió en la obsesión de los paparazzi, quienes buscaban descubrir algo con lo que romper su discreción.

Emily Brown es una escritora de 30 años que trabaja freelance para firmas como Nike, Converse y Uber. Aficionada al deporte, también juega al fútbol, concretamente en el equipo FBB Warrior del suroeste de Londres.

Emily y Regé-Jean conviven en una casa que compraron juntos en febrero del año pasado, unos meses después de que terminara la grabación de la primera y exitosa temporada de Bridgerton. Según señala la prensa inglesa, en la foto que trascendió la pareja estaba en plena despedida, ya que el actor se dirigía a un auto con chofer en su camino al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York, donde continuaría con sus proyectos laborales.