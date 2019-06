Wanda Nara, de compras por Japón junto a su marido, Mauro Icardi

Wanda Nara junto a Mauro Icardi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 10:38

La vida de Wanda Nara sigue tan movida como siempre y así lo demuestra ella desde su cuenta de Instagram. Quien ya incursionó en la TV italiana y es representante de su marido Mauro Icardi, se encuentra viajando por Japón junto al futbolista.

Luego de visitar Tailandia junto Marley para participar del programa Por el Mundo junto a su pequeña Isabella, la rubia siguió su periplo. Así se la ve por ejemplo desayunando en un lujoso hotel de Japón o viajando en tren mientras toma mate con Icardi. Además se dio el lujo de bromear sobre lo que disfruta la comida local. "Enamórate de quien te mire como yo a la pasta. #Gordita", escribió en una de sus publicaciones.

Pero, claro, lo más importante para ella es llevar presentes para sus hijos. Una de las imágenes la muestra en una tienda de Pokémon, la historia animada japonesa que desde los 90 convoca a niños y niñas. Allí, Wanda compró varios muñecos y de paso no se privó de conseguirse uno para ella. "Fuimos al Pokémon Store. La excusa, regalo para mis nenes... pero también encontré uno para mi", escribió.

Mientras todo esto ocurre en la vida virtual de Wanda, la realidad parece un poco más difícil. La semana pasada, su exmarido, Maxi López se quejó de la difícil relación que tiene con ella. "Hace varios meses que no hablo con mis hijos. Es difícil. Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado. No pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogados ni nada, pero es difícil", dijo el futbolista en Los Ángeles de la Mañana sobre Valentino, Constantino y Benedicto, sus niños de entre 7 y 10 años. Aunque Wanda, rápidamente, salió a dar su versión y a desmentir las declaraciones de su ex.